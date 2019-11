Joël Veltman: We hebben iets recht te zetten tegen Chelsea

Terwijl titelconcurrent PSV opnieuw punten morste, richtte Ajax het vizier alweer op de Champions League. De Amsterdammers reizen maandag vol revanchegevoelens af naar Londen.

Het was even wennen voor Ajax. Het uitduel met PEC Zwolle betekende de eerste vrijdagwedstrijd in vier jaar tijd. Wat volgde was een rustig weekeinde. De Ajacieden hadden een dag vrij en zagen het gat met de dolende concurrent PSV opnieuw groter worden, tot liefst acht punten.



Maandagochtend trainen de Amsterdammers nog op het eigen trainingscomplex, waarna de selectie naar Londen vliegt. Dinsdagavond staat het vierde groepsduel in de Champions League op het programma tegen Chelsea, dat eerder met 0-1 won in de Johan Cruijff Arena.

“We hebben iets recht te zetten,” zo kijkt Joël Veltman vooruit. “Thuis hebben we te weinig gekregen tegen Chelsea, een gelijkspel was terecht geweest. Toch speelden we destijds niet goed genoeg. Aan de bal moet het morgen beter en in de slotfase gaven we ook te veel weg.”

Waar Ajax op vrijdagavond met 2-4 won bij PEC Zwolle, zegevierde Chelsea een dag later met 1-2 bij hekkensluiter Watford. “Ze zijn fysiek sterk, gewoon een topploeg. Maar het is aan ons om hen niet in hun kracht te laten komen. Eigenlijk hetzelfde als een half jaar geleden tegen Tottenham Hotspur. Als we meegaan in hun tempo en de fysieke duels, dan wordt het een soort tenniswedstrijd, dan vliegt het spel heen en weer. Dat willen we niet, dus we weten wat ons te doen staat.”

Afgedwongen

Veltman heeft in de voorbije maanden zijn plek in het centrum van de verdediging afgedwongen. Samen met Daley Blind vormt de ervaren Ajacied een betrouwbaar duo. Toch moeten ook zij toezien hoe Ajax in de voorbije weken in wedstrijden geregeld uiteenlopende gezichten toont. Zoals vrijdag in Zwolle, waar uitstekend spel in het eerste halfuur werd gevolgd door een gemakzuchtig en matig optreden.

“Het mag niet gebeuren, want we geven echt zelf de tegenstander hoop. Het is ook zo onnodig. We zijn heer en meester, maar in dezelfde wedstrijd wordt het dan toch nog billenknijpen. Vorig seizoen konden we het goede spel misschien langere periodes vasthouden in een wedstrijd. Daar moeten we nu ook naartoe werken, continu de gretigheid houden om een grotere uitslag neer te zetten.”

De wedstrijden volgen elkaar in dit derde blok van het seizoen voor Ajax in een rap tempo op. Het is even wennen voor Veltman na zijn revalidatie. Waar hij het afgelopen seizoen nog een halfjaar lang moest toekijken met een zware knieblessure, en zelfs een tijdje in Zeist woonde om op het topsportcentrum van de KNVB aan zijn herstel te werken, zit de 27-jarige verdediger nu ogenschijnlijk moeiteloos in het ritme van twee wedstrijden per week.

Slecht kunstgras

Na het duel op het slechte kunstgras in Zwolle ging het vrijdagavond dan ook niet over zijn gesteldheid, maar over de kwetsuren van Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Donny van de Beek. De verwachting is dat de drie overigens gewoon beschikbaar zijn tegen Chelsea.

Veltman kijkt dan ook uit naar het treffen op Stamford Bridge. “Ik verwacht dat beide ploegen opnieuw aan elkaar gewaagd zullen zijn. We weten allebei ook dat er veel op het spel staat. De winnaar komt op negen punten en zet een grote stap richting overwintering.”

