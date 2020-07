Joël Veltman vertrekt naar Brighton & Hove Albion

Joël Veltman. Beeld BSR/SOCCRATES

Er was veel interesse voor de verdediger, die zowel centraal als rechtsback kan spelen. Clubs uit Italië hengelden naar zijn diensten, net als het Franse Olympique Marseille. Maar Veltmans voorkeur ging uit naar de Premier League.

De 21-voudig international debuteerde op 19 augustus 2012 in het eerste elftal van Ajax in een wedstrijd tegen NEC. In totaal speelde Veltman 246 officiële wedstrijden voor Ajax. Bij Brighton gaat hij een contract tekenen dat hem voor drie seizoenen aan de club bindt met een optie voor nog een extra seizoen. Bij Ajax had Veltman nog een contract voor één seizoen.

Brighton eindigde afgelopen seizoen als vijftiende in de Premier League. De club ziet Veltman vooral als een versterking op de rechtsbackpositie. Bij Brighton komt hij Davey Pröpper, ook international van Oranje, tegen.