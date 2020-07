Joël Veltman: soms verguisd, maar bovenal zeer gewaardeerd

Het zal even wennen zijn: Ajax begint het seizoen morgen voor het eerst sinds 2012-2013 zonder Joël Veltman. De 28-jarige verdediger, overgestapt naar Brighton & Hove Albion, werd soms verguisd, maar was in Amsterdam bovenal een zeer gewaardeerde kracht. Wat gaat Ajax aan hem missen?

Ajax - Willem II, 6 december 2014. Je moet het even hieronder terugkijken om het te geloven, maar Joël Veltman maakte die avond een bijzonder fraai stiftdoelpunt. Een spitsengoal van de verdediger, een kunststukje waar Dennis Bergkamp zich niet voor had geschaamd. En daarna, ter viering: een met zijn handen mislukt gevormd hartje naar zijn vriendin op de tribune. “Ik werd er al om uitgelachen in de kleedkamer na afloop,” zei de zelden scorende verdediger destijds.

Joël Veltman, kind van de club, ging bij Ajax al heel lang mee. Hij maakte drie opeenvolgende kampioenschappen mee onder trainer Frank de Boer. Debuteerde met medespelers als Derk Boerrigter, Tobias Sana en Jody Lukoki om zich heen. Toen Ajax in die jaren tegen de sterren van Paris Saint-Germain moest spelen, maakte coach De Boer zich niet druk. “Ja, zij spelen met Matuidi, Ibrahimovic en Cavani. Maar wij hebben Joël Veltman,” zei de trainer over de speler op wie hij altijd kon bouwen.

Onder trainer Peter Bosz bleek Veltman ook multifunctioneel. Hij won tot verrassing van velen het gevecht om de rechtsbackpositie van Kenny Tete en Bosz’ opvolger Marcel Keizer maakte de geboren IJmuidenaar zelfs zijn aanvoerder.

Pech

Sinds hij in 2001 aansloot in de jeugdopleiding van Ajax komt Veltman ook pech en fysieke malheur tegen. Een zware knieblessure, waarvan hij lang moest revalideren weerhield hem vorig jaar bijna van speelminuten in het fraaie Champions League-seizoen van Ajax. Maar als hij, terug van die blessure, weer mee mag doen (voor het eerst tijdens de legendarische wedstrijd tegen Real Madrid in Bernabéu), dan draait hij haast probleemloos mee. Die momenten verdringen de herinnering aan het eigen doelpunt waarmee hij in de Kuip ooit een bekerwedstrijd tegen Feyenoord besliste. Ongewild kwam de uitschakeling in de meest recente editie van de Champions League mede op zijn conto, door zijn hevig bekritiseerde rode kaart tegen Chelsea (4-4).

Arbiter Rocchi stuurt Veltman van het veld in het CL-duel met Chelsea. Beeld BSR Agency

Maar bovenal ontpopte Veltman zich het voorbije seizoen naast Daley Blind als de enige echte vervanger van Matthijs de Ligt in het centrum van de Ajax-verdediging. Hij verklaart het zelf door te wijzen op zijn mentaliteit. “Van een revalidatie van een blessure word je mentaal en fysiek zó veel sterker dat ik echt denk dat het niet slechter voor je is.”

Zijn mentale weerbaarheid kwam hem al van pas in de jeugd. “De verdedigers uit de teams onder mij waren veel talentvoller. Stefano Denswil kwam eraan. En hij zat in een team met Davy Klaassen en Ouasim Bouy. Boven me had ik een team met Rodney Sneijder en Geoffrey Castillion. Dat nou juist ik van al die spelers de meeste wedstrijden voor Ajax zou spelen, is wel mooi. Je ziet hoe het soms kan lopen. Door hard te werken kun je ver komen.”

Passnauwkeurigheid

Uit de statistieken van het afgelopen seizoen blijkt Veltman, die 246 wedstrijden voor Ajax speelde, een even belangrijke als betrouwbare kracht van de club. Zo was hij de speler met de hoogste passnauwkeurigheid bij de Amsterdammers. Van zijn passes kwam 88,3 procent aan. Net meer dan Lisandro Martínez (87,2 procent) en Daley Blind (85,9 procent).

Verdedigend stond hij ook zijn mannetje, want van alle persoonlijke duels die hij aanging, won hij er procentueel het meeste (69 procent). Veel meer dan Nicolás Tagliafico (59 procent) en Perr Schuurs (57 procent). En terwijl hij ‘slechts’ 1 meter 84 meet, won Veltman ook 103 van zijn 147 kopduels. Alleen Martínez won er meer (106), maar die ging ook beduidend meer luchtduels (206) aan dan Veltman.

Aanvallende sterren zoals Sergio Agüero en Sadio Mané zullen er vermoedelijk geen minuut minder om slapen, maar de Premier League heeft er toch echt een zeer nuttige verdediger bij.