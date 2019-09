Joël Veltman is weer helemaal terug

Joël Veltman, in de rug gedekt door Daley Blind, zet PSV’er Steven Bergwijn de voet dwars in de topper tegen PSV van afgelopen zondag. Beeld BSR Agency

Laatst had Joël Veltman een date met zijn vrouw en mijmerden ze over zijn wonderlijke carrière, die er toch weer heel anders uitziet dan hij een maand of drie geleden had kunnen bedenken. Tijdens de voorbereiding op dit seizoen leek hij bij Ajax nog op weg naar de uitgang.

“Tenminste, alles lag nog open,” zegt hij zelf. “Ik had nog een contract voor een jaar. Dan is het vanzelfsprekend dat je verder gaat kijken. En die ambitie om te spelen in het buitenland heb ik ook, dat is geen geheim. We zijn gesprekken gaan voeren met clubs en toen kwam Ajax naar ons toe met de mededeling: we willen niet dat je gaat.”

Opvolger De Ligt

De club speelde deze zomer in op het vertrek van Matthijs de Ligt en had ook al enkele alternatieven in huis als opvolger. Maar weinigen dachten daarbij aan Joël Veltman. De verdediger begon inmiddels al in elf van de twaalf duels die Ajax dit seizoen speelde in de basis. De grootste erkenning was zijn recente uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Wie had dat gedacht na die avond in april 2018, toen hij zijn voorste kruisband afscheurde in de wedstrijd tegen VVV en tijdens zijn revalidatie Ajax indruk zag maken op het hoogste Europese podium van de Champions League? “Ik lees weleens: die Veltman doet het goed, maar het is geen Matthijs de Ligt. Nee, natuurlijk ben ik dat niet. Maar je moet ons ook niet met elkaar vergelijken, vind ik.”

In geen van die elf duels in dit seizoen viel Veltman uit de toon. Het lijkt erop dat hij na zijn zware blessure alleen maar beter is geworden. “Dat gevoel heb ik ook. In de jeugd hebben we hier ook een speler lopen met een zware blessure. Ik zeg tegen die jongen dat ik bij wijze van spreken bijna iedereen zo’n blessure gun. Je wordt er mentaal en fysiek zóveel sterker van dat ik echt denk dat het niet slechter voor je is op de lange termijn. In de A1 overkwam me hetzelfde en toen speelde ik daarna ook beter.”

“Ik wist nu goed van tevoren: dat wordt weer negen maanden brommen en dat is zwaar, maar ik ben daardoor ook de tunnel uitgegaan die het betaald voetbal toch wel is. Daardoor leer je ook relativeren. Er zijn nog meer dingen in het leven dan voetbal. Nu maken ze mij niet meer gek voor grote wedstrijden. Ik heb veel minder zenuwen dan vroeger. Het is nu ook genieten. Van de mooie wedstrijden en zelfs van de trainingen.”

“Mensen hadden niet meer verwacht dat ik zo terug zou komen, maar ik had vroeger eigenlijk nooit gedacht dat ik ooit zoveel wedstrijden voor Ajax zou spelen. De verdedigers uit de teams onder mij waren veel talentvoller. Stefano Denswil kwam eraan. En hij zat in een team met Davy Klaassen en Ouasim Bouy. Boven me had ik een team met Rodney Sneijder en Geoffrey Castillion. Dat nou juist ik van al die spelers de meeste wedstrijden voor Ajax zou spelen, is wel mooi. Je ziet hoe het soms kan lopen. Door hard te werken kun je ver komen.”

Ervaring

Zijn ervaring brengt hem inmiddels ook ver. Vorige week bedwong hij de watervlugge aanvallers van Lille en PSV. Alleen PSV’er Donyell Malen slaagde erin om te scoren, al was dat dan niet de schuld van Veltman. “Het is tegen dat soort aanvallers zaak om vooral positioneel goed te staan. Daley Blind is daar natuurlijk een meester in.”

Op de plek van centrale verdediger is hij terug van weggeweest. “Dat is toch wel de lekkerste positie. Ik ben de rechtsbackpositie leuker gaan vinden, maar centraal heb ik het meeste overzicht en kan ik situaties het beste inschatten.”

In de huidige selectie is hij inmiddels na Siem de Jong de speler met de meeste wedstrijden voor Ajax achter zijn naam. Met 227 optredens heeft hij vaker in het eerste elftal gespeeld dan bijvoorbeeld John Heitinga en Arnold Mühren (218). Dennis Bergkamp (237) en Jari Litmanen (255) kunnen nog dit seizoen worden ingehaald. Grappend: “Als het zo doorgaat, dat Ajax nee blijft zeggen en ik elke keer verleng, moet Sjaak Swart (603 duels voor Ajax; red.) nog oppassen. Nee, hoor. Maar dat ik al dik boven de tweehonderd wedstrijden zit, vind ik mooi.”