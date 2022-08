Joël Veltman: ‘Ik gun Ten Hag alle succes. Ná zondag’

Dit weekend begint de Premier League. Alle ogen zijn gericht op Erik ten Hag. Manchester United ontvangt zondag om 15.00 uur het Brighton van Joël Veltman (30). ‘Je ziet dat United nu wel met een idee voetbalt.’

Wie wordt je directe tegenstander op Old Trafford: Cristiano Ronaldo of Marcus Rashford?

“Geen idee. Je hebt ook Jadon Sancho nog, en de jonge Anthony Elanga. Ronaldo heeft door omstandigheden niet veel gespeeld en niet veel getraind. Hoe dan ook zullen we een ander United treffen dan aan het eind van vorig seizoen. Toen wonnen we met 4-0, in de een na laatste thuiswedstrijd. United had de kans op deelname aan de Champions League op dat moment al verspeeld. Ze hoopten volgens mij dat het seizoen zo snel mogelijk voorbij zou zijn.”

Hoe kijkt Engeland naar Erik ten Hag?

“Iedereen is ongelofelijk benieuwd hoe Manchester het onder zijn leiding gaat doen. De media zitten erbovenop, ook omdat de club zo is afgezakt. Oud-spelers als Garry Neville en Roy Keane en Liverpool-icoon Jamie Carragher vertellen bijna dagelijks wat ze van de situatie bij United vinden. Ze strooien met ongezouten meningen. Ik hoop dat Erik zijn hoofd koel houdt. Er wordt mij ook veel gevraagd naar hoe hij was bij Ajax. Ten Hag is een sterke tacticus, en dat is volgens mij wat Manchester nodig heeft. Er lopen geweldige voetballers rond, maar er zat de laatste jaren geen idee achter het spel. Ik heb een aantal oefenduels van ze gezien en er wordt nu wel met een idee gevoetbald. Ik hoop dat Erik het redt. Mooi dat hij deze uitdaging aangaat. Ik gun hem alle succes. Ná zondag.”

Lisandro Martínez en Tyrell Malacia verhuizen van de eredivisie naar de Premier League; wat staat hen te wachten?

“Alles is groter en gaat sneller. Kleine foutjes kunnen grote consequenties hebben. Tijd om dingen te herstellen heb je niet. Je kunt je niet verstoppen en er wordt hard geoordeeld: ongestraft een aantal wedstrijden op rij ondermaats presteren is er niet bij. De mentale druk is daardoor groot en de fysieke belasting enorm. Het spel vliegt op en neer, je hebt eigenlijk vier longen nodig om het allemaal te kunnen bijbenen. Het duurt een paar maanden om daaraan te wennen. Maar Malacia heeft de technische kwaliteiten om zichzelf te etaleren en Martínez heeft de onverzettelijkheid die nodig is. Ik hoop dat ze veel aan spelen toekomen. De concurrentie is groot.”

De ontmoeting met Manchester wordt voor jou ook een weerzien met Christian Eriksen.

“Ik ben heel blij dat hij weer op topniveau is teruggekeerd na zijn hartproblemen. In een half jaartje bij Brentford vorig seizoen was hij gelijk een van de beste spelers. Ik snap dat United bij hem is uitgekomen. Ik herinner me goed dat Chris als groot talent vanuit Denemarken naar Ajax kwam, we speelden samen in de jeugd en daarna in het eerste. In de kleine ruimte was hij geweldig, technisch misschien wel de beste met wie ik heb gespeeld. Ik heb geen contact meer met hem, maar heel leuk om hem weer te zien. Donny van de Beek spreek ik nog wel geregeld. En Martínez heb ik een berichtje gestuurd toen zijn transfer rond was. Erik ten Hag krijgt kritiek dat hij oude bekenden naar Manchester haalt. Maar ik snap hem wel; je wilt toch een paar spelers om je heen hebben die jouw uitgangspunten al kennen of die snel begrijpen.”

Hoe staat Brighton ervoor?

“We hebben de laatste oefenwedstrijd met 5-1 gewonnen van Espanyol. Veel kansen gecreëerd, weinig weggegeven. We voetballen leuk. In een systeem met drie verdedigers sta ik rechts achterin. Met vijf middenvelders hebben we veel aanspeelmogelijkheden en kunnen we verrassen met opkomende backs. Ik wist toen ik hier twee jaar geleden heen ging dat er aardig voetbal werd gespeeld, maar de club eindigde meestal zo rond de vijftiende plek. Afgelopen seizoen werden we negende, de hoogste ranking ooit in de Premier League. Of we nou tegen Livepool of Burnley spelen, we gaan op zoek naar doelpunten. Dat spreekt me erg aan, zo ben ik bij Ajax opgevoed. We moeten wel het verlies van middenvelder Yves Bissouma opvangen. Hij is naar Tottenham gegaan. En misschien vertrekt wingback Marc Cucurella nog naar Chelsea.”

Je zat de laatste interlands niet bij het Nederlands elftal. Heb je het WK al uit je hoofd gezet?

“Nee, dat zet je nooit uit je hoofd. Ik heb een goed seizoen achter de rug. Slechts twee wedstrijdjes gemist, een vanwege covid en een door een kuitblessure. Dan hoop je op een kans bij Oranje, maar ik ga niet roepen dat ik erbij hoor. Louis van Gaal kent me goed, zijn assistent Danny Blind ook. Ze weten wat ze aan me hebben. Oranje speelt net als Brighton 3-5-2, maar de concurrentie achterin is moordend, met Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Jurriën Timber. Mijn veelzijdigheid zou een voordeel kunnen zijn: ik kan overal spelen in de defensie, ook als back, ook op links. Dat heb ik laten zien.”

Toch even over Ajax: de club heeft misschien nog wel een rechtsback nodig die ook in het centrum van de defensie kan staan.

“Grappig, er kwam al zoiets op Twitter voorbij: een aantal fans vroeg zich af of het geen gek idee was om Joël Veltman terug te halen. Leuk om te lezen, en Ik heb mooie jaren gehad in Amsterdam, maar ik zit goed op mijn plek bij Brighton. Ik ben hier happy.”

