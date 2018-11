Joël Veltman hervat groepstraining bij Ajax

Dat is goed nieuws voor de verdediger, die in april de voorste kruisband van zijn knie scheurde in een duel met Ralf Seuntjens van VVV Venlo. Veltman sprak toen de hoop uit in januari 2019 weer wedstrijdminuten te kunnen maken en ligt vooralsnog dus op schema.



Veltman heeft na zijn operatie een huis gehuurd in Zeist en gerevalideerd op het complex van de KNVB. Bij zijn terugkeer op De Toekomst treft hij niet veel collega's. Veel Ajacieden zijn deze week uitgevlogen voor wedstrijden met hun nationale ploegen. Van de spelers die zondag meededen tegen Excelsior zijn alleen David Neres en Klaas-Jan Huntelaar achtergebleven.



Noussair Mazraoui, sinds het wegvallen van Veltman de vaste rechtsback van Ajax, ontvangt vrijdag met Marokko het Kameroen van Ajaxkeeper André Onana en het trainersduo Clarence Seedorf en Patrick Kluivert. Bij die wedstrijd in Casablanca is Hakim Ziyech vanzelfsprekend ook van de partij.



