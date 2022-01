Jimmy Simons coacht Swift, race om play-offs open voor Blauw-Wit

Beeld ANP XTRA

Oud-profvoetballer Simons coach van Swift

Voormalig profvoetballer Jimmy Simons wordt volgend seizoen coach van zaterdaghoofdklasser Swift. De 51-jarige oud-speler van Sparta is de opvolger van Martin de Groot bij de huidige nummer elf van de zaterdag hoofdklasse B. De Groot kreeg eerder te horen dat zijn contract bij Swift na dit seizoen niet wordt verlengd. Hij vertrekt naar zaterdag derdeklasser SV De Rijp. Simons zit dit seizoen zonder club. Hij was het laatst werkzaam bij zaterdaghoofdklasser FC Rijnvogels uit Katwijk. Simons trainde eerder onder andere Argon uit Mijdrecht, Hoofddorp en FC Almere. Het bestuur van Swift laat op de website weten dat Simons de juiste man is om de ambities waar te maken. Swift heeft als doelstelling binnen niet al te lange tijd naar de derde divisie te promoveren.

Lions verliest duel om derde plaats van Binnenland

De basketbalsters van Landslake Lions zijn de derde plaats kwijt in de vrouwen eredivisie. De wedstrijd tegen concurrent Binnenland werd met 93-87 verloren. Lions liep in Barendrecht vanaf het begin achter de feiten aan. Bij rust stond Binnenland met 50-41 voor. Met nog drie minuten te gaan was de achterstand opgelopen tot 15 punten (90-75). Lions kende vervolgens een opleving en kwam terug tot een verschil van zes punten (93-87). De inhaalrace kwam echter te laat om het spannend te maken. Lions zakt door de nederlaag naar de vierde plaats met twee punten minder dan Binnenland. De achterstand op de koplopers Den Helder en Katwijk, die twee wedstrijden minder hebben gespeeld dan Lions, is zes punten.

VOC weer koploper na overtuigende zege

De handbalsters van VOC zijn weer koploper in de vrouwen eredivisie. De ploeg van coach Rachel de Haze was thuis met 42-15 veel te sterk voor DSVD uit Deurningen. VOC was de hele wedstrijd in sporthal Elzenhagen zowel aanvallend als verdedigend bij de les. Bij rust stond VOC al met 24-5 voor. Ook in de tweede helft kwam DSVD er niet aan te pas. VOC bleef onder leiding van de ervaren aanvoerder Michelle Goos en voormalig DSVD-speelster Pipy Wolfs bij de les en liep steeds verder uit. Het verschil werd uiteindelijk 27 doelpunten: 42-15. VOC is koploper met evenveel punten als nummer twee Venlo, maar VOC heeft een beter doelsaldo dan de Limburgers.

Blauw-Wit houdt zicht op de play-offs

De korfballers van Blauw-Wit hebben in de strijd om de play-offs een belangrijke overwinning behaald. KCC werd in Capelle, na een 14-13 voorsprong bij rust, met 28-21 verslagen. Het verschil werd door Blauw-Wit pas in de laatste zeven minuten van de wedstrijd gemaakt. Daarin liep Blauw-Wit van een 21-20 voorsprong uit naar een voorsprong van zeven punten aan het einde van de wedstrijd. Surinaams international Randell van der Steen werd met zeven doelpunten topscorer aan de kant van Blauw-Wit, dat door de zege op de gedeelde tweede plaats staat met KZ uit Koog Zaandijk en het Friese LDODK. De beste drie ploegen plaatsen zich voor de play-offs. Volgend weekeinde speelt Blauw-Wit thuis de derby tegen concurrent KZ.