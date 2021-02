Jeugdige Timber baken van rust bij winnend Ajax tegen Lille (2-1)

Het Parool geeft alle spelers van Ajax en de tegenstander na de wedstrijd een beoordeling. En wie of wat viel het meest op tijdens Ajax-Lille (2-1)?

De strijd om een plaats in de achtste finales van de Europa League draaide uit op een fascinerend gevecht. Lille kwam niet zo timide voor de dag als een week geleden. Ajax moest vol aan de bak om het Europese avontuur een vervolg te geven.

Er leek na de 2-1 zege van Ajax in Stade Pierre-Mauroy toch geen vuiltje aan de lucht?

Lille was die wedstrijd zichzelf niet. Vond ook trainer Christophe Galtier: “We speelden slap, laf ook. We werden door Ajax in de hoek gezet.” Galtier had al gewaarschuwd dat zijn ploeg in de return een andere gedaante aan zou nemen.

Wat is de kracht van Lille?

De razendsnelle counter. Een wapen dat de ploeg veelvuldig hanteerde. Er gebeurde donderdagavond in de Johan Cruijff Arena in één helft meer dan een week geleden in negentig minuten. Ajax ontsnapte na nog geen drie minuten aan een tegentreffer na balverlies van Edson Álvarez. Spits Timothy Weah, de zoon van George Weah, had een vrije doortocht, maar zijn inzet (laag in de verre hoek) werd door Maarten Stekelenburg knap gepareerd. In de rebound, klaar gelegd door Xeka, leek Yusuf Azici alsnog te scoren, maar zijn schot werd door Lisandro Martínez van de lijn gehaald.

Werkte het doelpunt dat Ajax zelf maakte niet bevrijdend?

Het was wel een opsteker. De ploeg mazzelde dat verdediger Sven Botman bij een vrije trap van Dusan Tadic tegen de rug van Daley Blind aanliep. Hoe dan ook, Botman gleed uit en Davy Klaassen had de bal voor het inkoppen. Het bracht Lille echter niet uit balans. Er was pas een kwartier gespeeld. De koploper van Frankrijk bleef veel energie in de wedstrijd steken.

Kwam de zege van Ajax nog in gevaar?

Gaandeweg het duel namen de krachten af bij Lille. Davy Klaassen was in de 67ste minuut dicht bij zijn tweede doelpunt. Op aangeven van invaller Brian Brobbey werkte hij de bal met de borst bijna over de lijn, maar de uitstekende doelman Mike Maignan redde fraai. Juist toen Ajax de partij onder controle leek te hebben, sloeg Lille alsnog toe. Een kwartier voor tijd gaf Lisandro Martínez in eigen strafschopgebied een duw in de rug van Jonathan David. Op advies van de VAR ging scheidsrechter Collum naar de videobeelden kijken. Hij besloot tot een penalty, die onberispelijk raak werd geschoten door Yazici.

Ajax moest overleven?

Twee minuten voor tijd viel de beslissing: uit een voorzet van Tadic belandde de bal via Brobbey bij Neres, die koppend scoorde. Het zorgde voor opluchting bij de Ajacieden. De herinneringen gingen terug naar eerdere cruciale Europese duels, waarin het elftal telkens in eigen stadion ten onder ging: Tottenham Hotspur, Valencia, Atalanta Bergamo, Getafe. Over twee duels met Lille verdiende Ajax om door te gaan naar de achtste finales. Met de jonge Jurriën Timber (19) donderdagavond als grote uitblinker.