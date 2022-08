Jessica Schilder na magische stoot: ‘Het is gewoon geweldig’

Sinds 2000 zijn er maar elf kogelstootsters die verder dan Schilder hebben gestoten. Beeld Matthias Schrader/AP

Een stoot boven de twintig meter is zo’n langgekoesterde droom, en zo’n zeldzame prestatie, dat Jessica Schilder, die dit seizoen gewoon nog begon met een persoonlijk record van ‘slechts’ 18,77 meter, kort voor de medailleceremonie probeert rustig te blijven.

“Ik ga er nu echt niet te veel bij stilstaan,” zegt ze. Wat zou er gebeuren als ze dat wel zou doen? “Dan zouden er zoveel tranen komen dat Nederland geen watertekort meer heeft.”

Ze verontschuldigt zich lachend. Zij, de nieuwe Europees kampioen, dankzij haar tweede stoot van de avond: 20,24 meter. Haar topseizoen is compleet. Na brons in Belgrado (WK indoor) en in Eugene (WK outdoor) bleek ze het mooiste te hebben bewaard voor dit EK in München. Voor de alweer zevende keer sinds juni verbeterde ze haar nationaal record.

Vol ontzag

“Eindelijk,” zei ze. En: “Bizar.” De ontlading bij haarzelf en bij het publiek in het Olympiastadion was gigantisch. “Het is gewoon geweldig. Ook om nu het podium op te gaan met Jorinde. Nog nooit stond er een Nederlandse op het podium, maar daar moest een keer verandering in komen. Nu is het werpen aan de beurt.”

Ze voelt zich nog zo onervaren. Nog altijd kijkt ze op tegen de wereldtoppers, hoewel ze daar zelf inmiddels ook bij hoort. In München versloeg ze de Portugese Auriol Dongmo, die negen jaar ouder is. Vol ontzag: “Zij weet hoe ze alles moet doen. Hoe ze met de spanning moet omgaan. Ik niet. Ik heb een ervaren coach die het mij continu moet vertellen.”

Onder bondscoach Gert Damkat op Papendal is haar ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt. De twintig meter, dat leek een half jaar geleden nog iets voor de verre toekomst. De Spelen van Parijs van 2024, dat was haar doel.

Bronzen landgenote

Schilder is de 81ste vrouw ooit die haar kogel van vier kilo over de 20 meter stoot. In het verdere verleden slaagden nog relatief veel vrouwen hierin, in het lange tijd door doping geteisterde onderdeel. Het is veelzeggend: sinds 2000 zijn er maar elf kogelstootsters die verder dan Schilder hebben gestoten.

Van Klinken, haar dolblije bronzen landgenote, verbergt haar bewondering na afloop niet. “Ik denk dat Jessica zelf nog niet eens beseft hoe ongelooflijk goed ze is.” Wat ze in de korte onderonsjes op de baan al tegen haar gouden landgenote heeft gezegd? Lachend: “Dat ze gestoord is. Ik ben heel blij dat het haar is gelukt en dat we nu samen naar het podium mogen.”

De tranen

Zelf heeft Van Klinken (22) ook een uitstekende prestatie geleverd. Een derde plaats met kogel, nadat ze zich eerder op de dag ook al kwalificeerde voor de finale van het discuswerpen, haar favoriete onderdeel. Voor Schilder zit het toernooi er wel al op – en voorlopig blijft ze nuchter. “Ik ben blij met de Europese titel, maar nóg meer mijn persoonlijk record, al zal mijn coach mij wel een klap geven als ik dit zeg.”

Eenmaal thuis komen er ongetwijfeld alsnog een paar tranen.