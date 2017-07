Jesse van AFC mogelijk naar Italië, Amsterdam Pirates blijven koploper

Amateurvoetbal

Matthijs Jesse van AFC vervolgt zijn voetbalcarrière mogelijk in Italië. De 21-jarige aanvaller uit Amstelveen is deze dagen op proef bij het naar de Serie B gepromoveerde Foggia. Jesse komt uit de eigen jeugd van AFC. Hij werd het afgelopen seizoen vaak als invaller in het veld gebracht door AFC-coach Ton du Chatinier. De linksbuiten maakte elf doelpunten in de tweede divisie.



Basketbal

Een fikse aderlating voor de basketballers van Apollo Amsterdam. De 33-jarige Sergio de Randamie vertrekt na een seizoen naar ZZ Leiden. De center was het afgelopen seizoen vooral vanaf de driepuntslijn belangrijk voor Apollo. Met een percentage van bijna 41 procent raak geschoten driepunters was De Randamie de tweede afstandsschutter in de basketbal league.



Cricket

De cricketers van ACC doen in de topklasse dit seizoen niet mee om de prijzen. Zo verloren de Amsterdammers zondag van de nog puntloze hekkensluiter Hermes DVS. ACC presteert in de de zogeheten twenty20-competitie (wedstrijden gaan daarin over slechts twintig overs, terwijl de competitieduels in de topklasse over vijftig overs worden gespeeld) echter al jaren goed. ACC werd zaterdag in Schiedam door een zege met 47 runs verschil op HBS, dat eerder op zaterdag in de halve finale te sterk was voor Dosti United uit Amsterdam, voor het derde jaar op rij Nederlands kampioen twenty20.



Honkbal

Amsterdam Pirates heeft zondag een belangrijke overwinning geboekt bij concurrent Neptunus. Het werd in Rotterdam 5-4 voor de ploeg van coach Charles Urbanus. Pirates had zaterdag thuis een 5-1 voorsprong in de negende en laatste inning verspeeld en na verlenging met 7-5 verloren van Neptunus. De Amsterdammers hadden het eerste duel tegen Neptunus donderdag met liefst 12-0 gewonnen. Door de twee zeges is Pirates, dat al zeker is van de kampioenspoule, met negen wedstrijden te gaan koploper met vijf punten meer dan Neptunus. De winnaar van de reguliere competitie mag volgend seizoen meedoen aan de European Champions Cup, de Champions League van het honkbal.



Tennis

Marko Tepavac heeft de vijfde editie van de Amstelveen Future op zijn naam geschreven. De 23-jarige als eerste geplaatste Serviër en nummer 384 van de wereld was in de finale op sportpark de Kegel met tweemaal 6-3 te sterk voor de ongeplaatste Gijs Brouwer uit Venhuizen. Tepavac verdient met zijn titel 17 punten voor de wereldranglijst.



Ook in het vrouwentoernooi ging de titel naar de nummer 1 van de plaatsingslijst.De Duitse Lisa Matviyenko versloeg Ana Sofia Sanchez uit Mexico. Het werd 7-6 (5), 6-2. Toernooidirecteur Frans Poel is tevreden. 'Het is bijzonder dat zowel bij de mannen als de vrouwen de nummer 1 van de plaatsingslijst zijn plaatsing heeft waargemaakt", aldus Poel. 'Ondanks de vroege uitschakeling van Thiemo de Bakker en Igor Sijsling was het een zeer geslaagd toernooi. We hebben gezien dat een Future meer is dan de Nederlandse topspelers.'