Jerdy Schouten veroverde tegen RKC 15 keer de bal, zijn passzuiverheid was 97 procent

Een 8 voor Jerdy Schouten

Of Schouten tegen Arsenal centraal achterin zou kunnen spelen, luidde de vraag aan Bosz. Natuurlijk zou dat kunnen, zei de PSV-trainer. Zo gek is dat niet, dit vindt Bosz nu eenmaal. Ik zeg: eerst zien, dan geloven. Vaststaat dat Bosz het ook niet weet. Het is een aanname die door Saka, Nketiah, Martinelli en Havertz zal worden getoetst. Dat neemt niet weg dat Schouten tegen RKC onwaarschijnlijk goed speelde. Hij veroverde 15 keer de bal. Zijn passzuiverheid was 97 procent bij 77 balcontacten. Hij won 4 van zijn 7 duels en van zijn tackles hadden 2 van de 3 succes. RKC is geen Arsenal, in de Waalwijkse spits staat Kramer, bij de Gunners Gabriel Jesus, die nog nooit is betrapt op het eten van een broodje kroket. Bij City maakte Jesus 46 doelpunten in 95 wedstrijden. Eind september weten we alles.

Jerdy Schouten. Beeld Pro Shots/Marcel van Dorst

