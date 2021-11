Jeffrey Herlings is ijskoud de sterkste in de allerlaatste motorcrossrace van het seizoen

Jeffrey Herlings begon gestresst aan de laatste race. ‘Ik was zo moe, ik reed eigenlijk best slecht vandaag.’ Beeld Red Bull

Jeffrey Herlings (27) begon aan de achttiende en laatste GP van 2021 met een achterstand van drie punten op WK-leider Romain Febvre. Hij moest aanvallen, dat wist hij, maar de stress van het wisselvallige seizoen zorgde ervoor dat hij niet bepaald uitgerust aan de race begon.

“Ik heb bijna niet geslapen de afgelopen dagen,” bekende hij na afloop. “Ik was zo moe, ik reed eigenlijk best slecht vandaag.” Desondanks was hij in het Italiaanse Mantova in beide manches de snelste. Het is voor Herlings zijn vijfde wereldtitel motorcross, de tweede in de koningsklasse MXGP (na 2018) en de eerste sinds zijn zware voetblessure in 2019.

Harde armen

“Ik denk dat het grootste verschil is dat hij meer geduld kan opbrengen,” zei KTM-teambaas Dirk Gruebel. “Anders hadden we veel meer problemen gehad.” Hij doelde daarmee op de drang van Herlings om altijd maar te willen winnen en snel zijn fouten goed te maken – wat in het verleden geregeld tot valpartijen leidde.

Vooraf had Herlings al gezegd dat de starts de sleutelfactor zouden zijn. Omdat Febvre altijd als een komeet begint en hijzelf vaak wat minder, moest hij er nu meteen goed bij zitten. En dat lukte gisteren tot twee keer toe. Al in de eerste manche pakte Herlings vroeg de leiding en leek hij de zege in handen te hebben, tot zijn tempo opeens inzakte. Toen hij een arm losschudde op een van de sprongen, wist de kenner: dit zijn ‘harde armen’. De spieren in de onderarmen verkrampen, waardoor de controle minder wordt.

Bang om te crashen

Zodoende kwam Febvre dichterbij, maar de zege van Herlings kwam niet in gevaar. De Sloveen Tim Gajser, de wereldkampioen van de laatste twee jaar, werd derde en zag zijn minieme kans op titelprolongatie vervliegen. “In de eerste manche was ik heel gespannen en bang om te crashen,” zei Herlings. En die harde armen? Ach, die heeft hij wel vaker in een eerste manche, zeker zo laat in het seizoen, als het kouder is.

Beide rijders stonden voorafgaand aan de allerlaatste manche van dit seizoen op 683 punten. Opnieuw was winnen het devies. En Herlings liet er geen gras over groeien. Hij maakte snel korte metten met Febvre, die hij voor de tweede keer deze dag passeerde. De Fransman crashte ook nog eens, waarmee de titelstrijd helemaal beslist was.

Ook degenen die Herlings van dichtbij meemaken, waren vol bewondering. Brian Bogers, zelf twaalfde in de WK-eindstand, zei: “Dit is een wereldtitel waar nog vijftig jaar over gesproken zal worden.”

Historisch kampioenschap

“Ik ben zo blij met deze titel,” zei Herlings zelf. Na afloop leefde hij ook mee met zijn concurrenten Febvre en Gajser. “Ik heb te doen met de jongens naast me. Ik weet hoe het is om het kampioenschap op een paar puntjes mis te lopen.” Het overkwam hem in seizoen 2014, toen hij door een gebroken dijbeen de titel in de MX2 net misliep.

“Ik denk dat we alle drie de titel hadden verdiend, de druk was enorm voor ons allemaal. Maar er kan er maar één winnen.” Dat het gevecht doorging tot de laatste race, maakte dit een historisch kampioenschap, vond Herlings. “Dit was in elk geval mijn moeilijkste titel.”

Al twaalf jaar wordt Herlings bijgestaan door Ruben Tureluren. Eerst als monteur, later ook als vertrouwenspersoon. De Belg, die al de nodige pech heeft meegemaakt met Herlings, vindt dat de geschiedenisboeken nooit recht kunnen doen aan de prestaties van Herlings. “Het aantal wereldtitels dat hij heeft gewonnen, is totaal niet in verhouding met het aantal GP-zeges: 99. Dat gaan we nooit meer recht kunnen krijgen.”