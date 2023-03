Je kunt zeuren over een rode kaart die Feyenoord ontliep, maar het tekortschietende Ajax is vooral een gevolg van beleid

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 5 voor Owen Wijndal

Je kunt wel zeuren over een rode kaart die Feyenoord ontliep, zo zichtbaar dat Slot gedwongen was Hartmann te wisselen, je kunt wel klagen over de schop van Idrissi op de enkel van Wijndal, maar een feit is dat Ajax Wijndal kocht en dat hij een zwakke plek zonder perspectief is. Gisteren was Bassey ook zo’n zwakke plek en kwam Taylor op het middenveld Kökcü en Wieffer tegen, een verschil tussen adolescentie en volwassenheid. (Hoewel ik niks begreep van de rancune van Kökcü na afloop. Opeens werd die volwassen voetballer een pubertje met issues.) Een feit is dat Ajax na Ten Hag een trainer aanstelde die zijn vak niet verstond en die punten verloor als munten in een broekzak vol gaten. Het tekortschietende Ajax was vooral een gevolg van beleid. Alleen Berghuis en Kudus onttrokken zich eraan door hun klasse.

Owen Wijndal. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Luister onze Ajaxpodcast Branie