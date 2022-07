Jay Gorter onder de lat tijdens Johan Cruijff Schaal

Redding van Ajaxkeeper Jay Gorter tijdens de oefenwedstrijd in de Saalfelden, 2019. Beeld JURGEN FEICHTER/ANP

Trainer Alfred Schreuder wilde tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd nog niet zeggen of Gorter zijn eerste doelman voor het nieuwe seizoen is. “Ik heb al vaker gezegd dat we een talentvolle doelman en twee goede oudere keepers hebben,” zei hij. “Ik kan wel zeggen dat Jay tegen PSV speelt. Daarna zien we wel weer.”

Gorter maakte afgelopen seizoen zijn debuut in Ajax 1. Tijdens de laatste wedstrijd van het jaar in Arnhem moest hij tweemaal een bal uit het doel rapen, 2-2 was de uitslag.

Groen licht voor Bassey

Calvin Bassey kan debuteren voor Ajax. De verdediger, overgekomen van Rangers FC, is in het bezit van een werkvergunning. Mohamed Ihattaren ontbreekt nog altijd bij Ajax, naar verluidt omdat hij bedreigd wordt. Ook hier wilde Schreuder weinig over kwijt: “Dat hebben we bij Ajax zo afgesproken. Dus houd ik me daar aan.”

Schreuder vindt niet dat Ajax in het nadeel is omdat PSV eerder aan de voorbereiding is begonnen (met oog op de uitwedstrijd van dinsdag tegen AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League). “We zijn fysiek misschien iets minder, maar dat zal ik nooit als excuus aandragen. We hebben goede spelers en ik mag vijfmaal wisselen.”

Valse start

Ajax wil dit seizoen beter uit de startblokken komen dan vorig jaar. Toen leed de landskampioen een pijnlijke nederlaag tegen de ploeg uit Eindhoven: na negentig minuten stond er 0-4 op het scorebord en de schaal ging naar het zuiden van het land. De Amsterdammers zullen er alles aan doen om een miskleun als die van vorig jaar te voorkomen.