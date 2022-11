Jasper Cillessen over missen WK: zwart voor je ogen

Jasper Cillessen na de wedstrijd tegen RKC. Beeld Stefan Koops/Pro Shots

“Ik had het WK als doel, maar helaas ga ik niet. Dat kwam hard binnen, deze had niemand zien aankomen. Dan moet je uithuilen, de knop omzetten, volle bak gaan en presteren. Gelukkig is me dat weer gelukt,” zei Cillessen na het met 6-1 gewonnen thuisduel tegen RKC Waalwijk.

De 63-voudig international, die bij een voorsprong van 2-1 een knappe redding verrichtte, kreeg in het Goffertstadion veel steunbetuigingen van het publiek. Zo hingen in het stadion spandoeken met teksten als ‘Jasper onze nummer 1’ en ‘Louis, zijn wij nou zo slim of jij zo dom?’

“Dat doet wel wat met je,” aldus de emotionele doelman, die het EK van vorig jaar miste door een coronabesmetting. “Deze pijn gaat nog wel even duren. Ik heb de pijn van het gemiste EK nog steeds in mijn lichaam. Maar ik ga de WK-wedstrijden van Oranje wel gewoon kijken, dat heb ik tijdens het EK ook gedaan. Ik ben en blijf gewoon een speler van het Nederlands elftal. Ik heb de andere keepers gefeliciteerd en succes gewenst.”

‘De keuze is gemaakt’

Van Gaal zei vrijdag bij de presentatie van zijn selectie onder meer dat Cillessen niet in vorm is. Ook suggereerde de bondscoach dat hij zich niet zo makkelijk kan schikken in een rol als mogelijke reservekeeper. “Tegen Sparta en Go Ahead Eagles was ik niet mezelf, maar tegen PSV en Cambuur heb ik goede wedstrijden neergezet. Ik was het dus niet volledig eens met de kritiek. Maar het heeft geen zin om te discussiëren. De keuze is gemaakt. Er is ook genoeg over gezegd en geschreven. Er zijn dingen over mij geroepen die niet prettig zijn.”

Cillessen was op het WK van 2014 de eerste doelman. Ook toen was Van Gaal de bondscoach. Aan een afscheid in de nationale ploeg denkt hij niet. “Ik ben pas 33. Het is aan de volgende bondscoach wat hij met me van plan is.” Daarmee doelde hij op Ronald Koeman, die Oranje na het WK overneemt. “Als mijn lichaam het volhoudt, ga ik nog wel een tijdje door.” Hij verwees ook naar de wel opgeroepen Ajaxkeeper Remko Pasveer. “Volgens mij is hij net 39 jaar geworden, dus ja.”