Jarige Ten Hag is blij: 'Dit was het Ajax wat we willen zien'

"De spelers zijn kritisch op zichzelf geweest afgelopen week," vindt Ten Hag. "Het was duidelijk dat we bij balverlies niet goed stonden. Fijn was dat Nicolás Tagliafico er weer bij was. Nico kan niet alleen goed voetballen maar brengt ook veel energie in de ploeg. Hij is erg belangrijk voor Ajax."



Mooie serie

"Een nederlaag van 6-2 tegen Feyenoord kan je nooit meer goedmaken", zegt aanvoerder Matthijs de Ligt. "Maar ik denk dat we wel het juiste antwoord hebben gegeven. We hebben de kater niet weggespoeld, maar mogen wel tevreden zijn over deze wedstrijd."



"In de eerste helft hadden we het gevoel dat we tegen een muur aan het spelen waren. Maar na de 1-0 en 2-0 kregen we wat meer ruimte. En dan kan je zien dat we goed kunnen voetballen. Na de nederlaag van 3-0 tegen PSV eind september konden we er niets van. De trainer moest er toen ook uit en zo. Zo gaat dat kennelijk in de voetballerij. Daarna hebben we wel een mooie serie neergezet. Laten we nu ook maar met zo'n serie naar het einde van het seizoen gaan."



