Jari Litmanen zoekt 'huisgenoten' voor Klassieker in de Arena

Aan de actie die tot 24 oktober duurt, kunnen alleen Ziggo-abbonnees meedoen. Feyenoordsupporters zijn uitgesloten van deelname.



Speurneuzen onder ons hadden woensdag al over de actie kunnen weten. In de Telegraaf was een advertentie geplaatst waarin werd aangekondigd dat een voormalige Ajaxlegende zou verhuizen naar een toplocatie in Amsterdam en op zoek was naar huisgenoten. Wie naar het nummer bij de advertentie belde, kreeg Litmanen 'aan de lijn'.



De Finse spits speelde van 1992 tot en met 1999 en van 2002 tot en met 2004 voor Ajax en won in die tijd de Champions League en veel andere prijzen. Ook van scoren tijdens Klassiekers weet hij het nodige. In zijn jaren bij Ajax scoorde hij in totaal twaalf keer tijdens een Klassieker.



