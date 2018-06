Japan wint van tien Colombianen

Granqvist schiet Zweden langs Zuid-Korea

Het eerste optreden van Zweden op het WK in Rusland is een succes geworden. Het elftal van bondscoach Janne Andersson, dat in de kwalificatie Nederland achter zich had gehouden, boekte in Nizjni Novgorod een overwinning op Zuid-Korea: 1-0.



In de 65e minuut kwam Zweden op voorsprong door een benutte strafschop van aanvoerder Andreas Granqvist. De oud-speler van FC Groningen kreeg het buitenkansje op advies van de videoscheidsrechter.



Geen kwaad

Aanvankelijk had de Salvadoraanse scheidsrechter Joel Aguilar geen kwaad gezien in een verdedigende actie tegen Viktor Claesson, ondanks heftige Zweedse protesten. Op advies van zijn collega's in de studio kwam de arbiter terug op zijn besluit en legde hij de bal alsnog op de stip.



Onverdiend kon de voorsprong van de Scandinaviërs niet worden genoemd. Er waren al kansen geweest voor Marcus Berg, Ola Toivonen en Granqvist, maar vaak stond doelman Cho Hyun-woo in de weg.



De Koreanen gingen pas in het slotkwartier aandringen en kregen nog wel enkele mogelijkheden. De beste was voor Hwang Hee-chan, nota bene in extra tijd. In vrije positie kopte hij naast het doel van Robin Olsen.



Met Toivonen (PSV), Berg (FC Groningen en PSV) en invaller Oscar Hiljemark (PSV) stonden meer spelers in het veld die eerder in de eredivisie uitkwamen.



In dezelfde groep F won Mexico eerder van Duitsland (1-0).



Zweden bereikte het WK door in de play-offs Italië te verslaan.