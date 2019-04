Jan Vertonghen over zijn Amsterdam: 'Mijn leven is hier'

"Op weg naar de viering ben ik vorig jaar bijna onthoofd. Op de kruising van de Hobbemakade en de Ceintuurbaan was dat. Ik kwam met mijn hoofd uit de bus om de schaal te laten zien, maar ik raakte de tramkabels. De schaal viel op straat."



"We waren van tevoren wel gewaarschuwd om niet op het dak van de bus te gaan zitten, maar in de overwinningsroes deed ik dat toch. Ik had niet eens echt veel gedronken, twee of drie biertjes, maar ik zat vol adrenaline. Ik ging helemaal los."



"Ik zat met Maarten Stekelenburg op het dak van de bus en een politieagent schreeuwde nog: 'Pas op!' Maarten bukte en hij schreeuwde ook naar me. Toen ben ik nét iets anders gaan zitten, maar ik ben wel geraakt. Ik heb er een klein schrammetje op mijn arm aan overgehouden. Als niemand je waarschuwt en je zo'n tramleiding in je nek krijgt, gebeuren er echt ongelukken. Ik heb geluk gehad. Dit jaar zal ik beter opletten."



Auto, tram, metro, scooter, fiets

"Ik doe het meeste met de auto. Ik heb wel een fiets, maar ik fiets niet in de winter. Ik ben een mooiweerfietser. Op een zonnige dag ben ik ook wel eens naar Ajax gefietst. Laatst is mijn fiets gestolen. Voor de deur. Dat is de tweede keer sinds ik in Nederland woon."



"Ik heb wel eens een fietsendief betrapt. Ik zag zo'n gozer aan alle fietsen voelen en hij gooide ze stuk voor stuk in een bestelbus. Ik heb het nummerbord genoteerd en doorgebeld naar de politie, maar ze konden er niets mee doen, zeiden ze. Dat is ook Amsterdam, blijkbaar."



"Ik houd van de wielercultuur, maar ik heb geen racefiets. Ik sport al zo veel. De meeste Amsterdammers kijken niet naar wielrennen. Ik wel. Ik ben ook naar de Giro gaan kijken toen die in de stad was. Daar kwam ik nog een jongen tegen die ik kende van de Johan Cruyff University. Ik volg een opleiding sportmarketing en de wielrenner die bij me in de klas zat, heet Jos van Emden. Hij werd negende bij de proloog, geloof ik."



"Een scooter neem ik niet. Die moet voor de deur staan en dat vertrouw ik niet. Veel mensen weten inmiddels waar ik woon. Daarom is volgens mij ook mijn fiets gestolen. Ze wisten dat die van mij was."



"De ruit van mijn auto is ook al twee keer ingetikt. Hij staat ook voor de deur. Na het kampioenschap vorig jaar is het glas gesneuveld. Daags na de titel ging om acht uur 's ochtends de deurbel. Ik was net thuis. Het waren kinderen die wisten dat het mijn auto was en me vertelden dat mijn ruit was ingeslagen. Ik zei: laat me alsjeblieft met rust. Ik ben weer gaan slapen en die dag heb ik niet meer naar die auto omgekeken. Vervolgens begon het heel hard te regenen en toen ze die auto twee dagen later kwamen ophalen, stond-ie half onder water."



"Met het openbaar vervoer ga ik soms. Als het regent, neem ik de tram naar het centrum. De metro nam ik vaak toen Sophie op de Nieuwmarkt woonde."

"De metro is wel asociaal af en toe. Dat zal wel voor meer grote steden gelden. Ik vind het superirritant dat mensen muziek aan hebben. Hardop, met van die speakertjes, weet je wel, en dan geen schaamte voelen. Ik zeg er niets van. Je krijgt zo een paar tikken als je niet oplet, maar het stoort me wel. Ik kan me niet voorstellen dat mensen zich daar níet aan ergeren."



Ajax, Zuidoost

"Die plaats is heel belangrijke plaats voor me in Amsterdam. Zelfs op mijn vrije dag kom ik wel eens op De Toekomst. Niet alleen om koffie te drinken, maar ook om wat te fietsen of te rekken. Of ik laat me behandelen en ga eens kijken bij de geblesseerde spelers."



"Deze club heeft me gevormd als mens. Het is moeilijk om dat over mezelf te zeggen, maar daar ben ik Ajax heel dankbaar voor. Ik ben wat meer met de borst vooruit geworden. Dat is toch wel de Ajaxmanier. Trots zijn op wat je doet en wie je bent, en dat ben ik."