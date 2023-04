Jan van Halst volgt Danny Blind op als voetbalcommissaris bij Ajax

Jan van Halst in Branie: ‘Er werkten echt lieve mensen bij Ajax’

Jan van Halst was vorig jaar te gast in Ajaxpodcast Branie. Daarin vertelt hij over de landstitel van 2002, trainers Jan Wouters, Co Adriaanse en Ronald Koeman, illustere ploeggenoten als Cristian Chivu en Andy van der Meijde en over zijn Ajaxgevoel.

“Zelfs tijdens dat rampzalige seizoen 1999-2000, toen Ajax in een flinke identiteitscrisis zat, heb ik het er altijd wel naar mijn zin gehad. Ik heb vreselijk veel geleerd bij Ajax. Intern was het zelfs toen een warme club. Er werkten echt lieve mensen.”

Je hoort het in onderstaande aflevering: