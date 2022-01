Jan van Halst in Branie: ‘Op Ihattaren kun je verliefd worden’

Paroolverslaggever Dick Sintenie is vrij sceptisch, Ajax Showtime-hoofdredacteur Bart Veenstra en presentator Menno Pot zijn enthousiaster en dan is er nog de speciale Braniegast, niemand minder dan ex-Ajacied Jan van Halst: “Ik beschouw het als een interessant en leuk project voor Ajax. Maar hij begint wel onderaan het laddertje: met Jong Ajax uit naar FC Dordrecht en het dáár laten zien. Hij moet zich realiseren dat hij het dáár moet laten zien.”

Een Ajaxluwe week, met Jan van Halst als speciale gast. Dan móet je twintig jaar terug in de tijd, toen Van Halst als Ajacied op weg was naar dé hoofdprijs uit zijn spelersloopbaan: de landstitel van 2002. In de eerste seizoenshelft verbande trainer Co Adriaanse hem naar ‘kleedkamer 2’, maar toen Ronald Koeman het halverwege het seizoen van Adriaanse overnam, gloorde er nieuw perspectief voor Van Halst, die ‘een waas voor zijn ogen kreeg’ en een onmisbare basiskracht werd op weg naar de zwaarbevochten landstitel.

Jan van Halst vertelt. Over zijn eerste Ajaxseizoen: de rampzalige jaargang 1999-2000. Over de trainers Jan Wouters, Co Adriaanse en Ronald Koeman. Over illustere ploeggenoten als Cristian Chivu en Andy van der Meijde. Over zijn emoties tijdens de kampioenswedstrijd in Nijmegen. En over zijn Ajaxgevoel. “Zelfs tijdens dat rampzalige seizoen 1999-2000, toen Ajax in een flinke identiteitscrisis zat, heb ik het er altijd wel naar mijn zin gehad. Ik heb vreselijk veel geleerd bij Ajax. Intern was het zelfs toen een warme club. Er werkten echt lieve mensen.”

Terug naar het Ajax van nu. Vandaag Deadline Day. Daarna de competitiehervatting. En dáárna natuurlijk een nieuwe Branie.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

Luister hieronder ook eerdere afleveringen van Branie.