Jan Smit wordt de nieuwe voorzitter van FC Volendam: ‘Dit was niet mijn plan’

Jan Smit, verreweg de bekendste ambassadeur van FC Volendam, wordt nu ook voorzitter. Beeld ANP

Smit had vanaf 1 januari al de leiding over de commerciële afdeling van FC Volendam en was daar naar eigen zeggen nog niet klaar mee. Desondanks heeft hij nu besloten de rol als voorzitter op te pakken: ‘Hoewel dit niet mijn plan was, ben ik dáár voor de club waar de club mij nodig denkt te hebben. Volgend jaar vier ik hier mijn 10-jarig jubileum, dan is dit maar het toetje,’ aldus Smit op de website van FC Volendam. Hij is al sinds 2013 als bestuurslid betrokken bij de Volendamse club.

Kemper is blij met zijn opvolger: ‘In onze zoektocht naar een geschikt uithangbord mét bestuurservaring kwamen we na een aantal gesprekken met onze rvc algauw tot de conclusie dat we niet ver hoefden te zoeken. Jan heeft veruit de meeste bestuurservaring van iedereen binnen de club en is onze bekendste ambassadeur. Daarom hebben we hem gevraagd zijn commercieel directeurschap neer te leggen om vanaf komend seizoen als voorzitter aan de slag te gaan.’

FC Volendam moest het afgelopen weekend de titel in de Keuken Kampioen Divisie aan FC Emmen laten, maar de club keert komend seizoen na dertien jaar wel terug in de eredivisie.