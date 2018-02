Jan Smeekens leidt TeamNL het Olympisch Stadion in

Doel: 15 medailles

Nederland wil vijftien medailles winnen. Die doelstelling sprak chef de mission Jeroen Bijl donderdag uit. De ondergrens voor TeamNL in Pyeongchang is dertien plakken, aldus Bijl.



Bij de vorige Winterspelen, in 2014 in Sotsji, behaalde TeamNL 24 medailles. Verder kwam Nederland bij de Winterspelen nooit verder dan elf medailles. Dat was in Nagano in 1998. In Vancouver, in 2010, bleef de teller op acht plakken steken.



"Pas vlak voor een toernooi weet je waartoe een team in staat is. Daarom hebben we zo lang gewacht met het noemen van een aantal," aldus Bijl, die na de Olympische Spelen afscheid neemt van NOC*NSF.



Nederland gaat de meeste medailles normaal gesproken bij het langebaanschaatsen behalen. Bijl: "Er wordt op ons gejaagd. We moeten nog maar zien of het zo makkelijk gaat als dat iedereen zegt."



Bij het shorttrack wordt veel verwacht van Sjinkie Knegt. "Twaalf jaar terug is in die sport uit het niets een programma opgebouwd. We hebben het steeds professioneler zien worden en met Jeroen Otter is een topcoach binnengehaald. De laatste jaren is de stap gezet naar de wereldtop. De Nederlandse shorttrackers gaan zeker meedoen om de medailles."



Voor de vier sporters in de bergen liggen de verwachtingen minder hoog. "Cheryl Maas doet voor de derde keer mee en is zeer ervaren. Ze heeft zelf de ambitie uitgesproken om voor een medaille te gaan," aldus Bijl over de 33-jarige Nederlandse snowboardster.