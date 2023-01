Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 9 voor Edson Álvarez

Dat Ajax in de verkeerde opstelling begon, bleek toen Bergwijn erin kwam. Daar was dan de diepgang die zo lang ontbrak. Kudus in de spits is nog nooit gelukt, hoewel hij zijn geweldige klasse nooit kan verbergen. De geniale steekbal van Álvarez na zijn lange solo moet een spits natuurlijk maken. Toen Brobbey er eenmaal in was, begon Kudus beter te voetballen met meer nut voor het elftal. Voor rust miste hij een kopkans die een echte spits zou hebben gemaakt. Eerlijk gezegd was Tadic aan de rechterkant ook nuttiger dan op links. Dus nogmaals: de beginopstelling was verkeerd. Tadic creëerde vier kansen, de meeste van alle Ajaxspelers, maar had een passnauwkeurigheid van 57 procent. Dat is bedroevend slecht. Het is jammer dat Giménez de half uitglijdende Álvarez zo gemakkelijk omspeelde, kort voor tijd. Anders had Edson een volmaakte wedstrijd gespeeld.

Edson Álvarez (25) in de wedstrijd tegen Feyenoord. Beeld Getty Images

