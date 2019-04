Jamile Samuel enige Nederlandse atlete in Doha

De 27-jarige Samuel is de enige Nederlander die acte de présence geeft in Doha. Dafne Schippers ontbreekt op de startlijst.



Samuel veroverde vorig jaar op de EK atletiek in Berlijn brons op het sprintnummer. Schippers won zilver en Dina Asher-Smith pakte het goud. De Britse was ook de beste op de 100 meter en snelde naar het goud met de estafetteploeg.



De Europese atlete van het jaar loopt ook de 200 meter bij de eerste wedstrijd van de Diamond League, die haar tiende editie ingaat.



De wedstrijd in Doha is op 3 mei. Eind september zijn in hetzelfde Doha de WK atletiek.