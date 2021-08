Jakobsen wint jaar na zware val weer in grote ronde: ‘Een droom die uitkomt’

Fabio Jakobsen na zijn overwinning in de etappe van El Bugo de Osma naar Molina de Aragón. Beeld EPA

De 24-jarige sprinter was na een venijnige slotkilometer de snelste en greep daarmee ook nog eens de groene trui. De rode leiderstrui van Rein Taaramäe kwam niet in gevaar, ondanks een late valpartij van de Est.

Voorafgaand aan de Ronde van Spanje kijkend naar het routeboek, leek het duidelijk dat de 164 kilometer lange etappe tussen El Burgo de Osma en Molina de Aragón er een zou gaan worden voor de sprinters. Maar toch leidde met name de slotkilometer tot wat onduidelijkheid en, bij sommige ploegen, waarschijnlijk ook onzekerheid. In de laatste honderden meters zou namelijk nog een aanzienlijke stijging zitten en dus was het maar de vraag of alle ‘snelle mannen’ deze aankomst aan zouden kunnen.

Finish

Naar mate de finish dichterbij kwam werd het hectischer in het peloton, met klassementsleider Taaramäe als enige slachtoffer. Gelukkig voor de Est viel hij in de laatste 3 kilometer, waardoor hij geen tijd verloor. Vooraan werd het inderdaad sprinten. Op voorhand werd door de lastige slotkilometer voornamelijk gekeken naar mannen als Michael Matthews en Arnaud Démare, maar uiteindelijk wist Fabio Jakobsen zijn wiel net voor dat van de Fransman te duwen voor de ritzege én de groene trui.

Het is voor Jakobsen boven alles de eerste grote overwinning sinds zijn afgrijselijke val in de Ronde van Polen, deze maand een jaar geleden. “Dit is een droom die uitkomt,” aldus de Nederlander vlak na de finish. “Na die crash was het een lange weg terug, maar ik ben blij dat ik er ben. Hier hebben veel mensen tijd en moeite in gestoken en dit is ook hun overwinning, van de mensen in Polen tot mijn familie en iedereen ertussenin.”

Morgen krijgt Jakobsen hoogstwaarschijnlijk direct weer een kans om voor dagsucces te gaan, als de meest vlakke etappe van deze Vuelta op het programma staat.