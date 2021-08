Jakobsen sprint naar tweede etappezege in Ronde van Spanje

Fabio Jakobsen wint de achtste rit in de Ronde van Spanje. Beeld AFP

Hij bleef de Italiaan Alberto Dainese en de Belg Jasper Philipsen voor.

In de vrijwel vlakke etappe van 174 kilometer langs de Spaanse oostkust, van Santa Pola naar La Manga del Mar Menor, gaf het peloton de vroege vluchters nauwelijks ruimte en was het pak 30 kilometer voor de aankomst compleet.

De rode leiderstrui bleef in het bezit van de Sloveen Primoz Roglic. In het algemeen klassement heeft de kopman van Team Jumbo-Visma een voorsprong van 8 seconden op de Oostenrijker Felix Grossschartner.

Zondag zijn de klassementsrenners weer aan de beurt. Dan staat een zware bergetappe van 188 kilometer met aankomst op de Alto de Velefique, een col van de buitencategorie, op het programma.

Tweede ritzege

Het is de tweede ritzege voor Jakobsen in deze wielerronde. Dinsdag kwam hij eveneens als eerste over de streep, dat was zijn eerste grote overwinning sinds een afschuwelijke val in de Ronde van Polen, een jaar geleden. Half april maakte hij zijn rentree.