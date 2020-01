Jaïro Riedewald speelt bij Crystal Palace, maar denkt aan vertrek

Beeld BSR Agency

De moed zakte Riedewald rond de zestigste minuut in de schoenen. Arbiter Graham Scott wees resoluut naar de stip, toen de bal via zijn voet tegen zijn hand kwam. Tot zijn blijdschap draaide de VAR de beslissing terug. De 23-jarige vleugelverdediger kwam zodoende met de schrik vrij. Ondanks een imposant slotoffensief van Manchester City, hield Crystal Palace een punt over aan de ontmoeting.



“Ik blokkeer een voorzet en voel de bal tegen mijn hand aangaan,” vertelt hij na afloop. “Toen ik de scheidsrechter een penalty zag geven, dacht ik: ‘oh nee.’ Gelukkig stond de VAR een keer aan onze kant. De scheids zei wel meteen dat als de bal via je voet tegen je hand komt, dat het dan geen strafschop kan zijn. Ik wist dat het zo was gegaan. Het voelde als een opluchting. Vervolgens stond er op het scorebord ‘No Penalty’.”

Wereldvoetballers

Crystal Palace putte moed uit dit moment. “Iedereen was blij. We probeerden de voorsprong vast te houden, maar City is zo gevaarlijk met al die voorzetten, aanvallen en tactieken die ze hebben. Ik stond afwisselend tegenover Raheem Sterling, Bernardo Silva en Kevin De Bruyne. Al die diepgaande mensen, al die loopacties. Ze zijn aanvallend zo sterk. Je probeert je erop voor te bereiden, maar het gaat altijd anders dan je denkt.”



Riedewald begint te lachen als hij terugblikt op de wedstrijd waarin Manchester City hem geen tel rust gaf. “Je moet meelopen, kan niets voor lief nemen. Doe je een stapje te veel naar links dan zien ze dat meteen. Het zijn echt wereldvoetballers. En zo gevaarlijk met hun steekpassen. Ze gaan over je heen, spelen de bal door je benen. Tegen City heb je het altijd moeilijk.”

Ondanks zijn bescheiden woorden maakte Riedewald een solide indruk. Niemand kon zien dat hij bijna twee jaar amper aan voetballen toekwam. Sinds 28 december krijgt hij ineens weer een kans in de basis. “Drie weken geleden had ik ook niet verwacht dat ik opeens vijf wedstrijden op een rij zou spelen. Als voetballer weet je dat je altijd kan gaan spelen. Ik hoop dat elke week. Nu gebeurt dat. Hopelijk duurt dit nog even voort.”

Hoop

De voormalige speler van Ajax geeft toe geen irreële verwachtingen te hebben. “Op een gegeven moment vervaagt die hoop natuurlijk wel. En toch. Als je op de bank zit, kan je altijd een keer invallen. Als dat dan gebeurt, is dat lekker, maar het blijft natuurlijk een moeilijke situatie. Lastig.” Riedewald komt sinds het ontslag van trainer Frank de Boer, die hem in 2017 haalde, nauwelijks in de plannen van coach Roy Hodgson voor.

“Hoe ik mezelf motiveer? Ik zit in een goede stad, de jongens in het team mogen mij. Ik heb het naar mijn zin. Ik word goed ontvangen. We lachen veel op de club. Met de mensen om me heen praat ik veel. Van mijn familie en vrienden krijg ik veel steun. Dat is het enige dat me op de been houdt. Natuurlijk wil ik spelen, maar moet ook relativeren. Ik heb het niet slecht. Het kan allemaal veel erger. Ik kom van weinig, klom langzaam op naar de top.”

Riedewald heeft meerdere malen geprobeerd een vertrek te forceren. “Elk transferperiode heb ik bij de manager aangeklopt. Ik weet niet hoe het komt, maar op die momenten is er altijd een blessuregolf. Toen ik de laatste keer naar de kamer van Hodgson ging, zag ik hem al lachen. Ik wist genoeg. Ik ga niet lastig doen of uit protest een week niet trainen. Ik heb mijn contract getekend. Hodgson heeft me blijkbaar nodig. Of zegt dat, maar gebruikt me niet.”

Vertrek

Zijn verbintenis loopt nog door tot de zomer van 2021. “Met een optie voor nog een jaar…,” vult hij aan. Als het aan de verdediger ligt, verlaat hij Londen voor die tijd. “Ik laat alles op me afkomen. Ik ga genieten van elke minuut die ik krijg. Het is meer aan mijn zaakwaarnemer. Ik ga in februari met mijn vader en moeder praten. Echt goed zitten. En dan kijken wat het beste is voor mij en mijn carrière.”

Een terugkeer naar de eredivisie sluit hij niet op voorhand uit. “Weet je, ik kom uit Nederland, schaam me helemaal niet om terug te komen. Als de juiste aanbieding komt, alles goed voelt en ik er zin in heb dan valt er te praten. De Eredivisie is een mooie competitie. Ajax? Ik weet niet in welk rijtje ik me moet inschalen. Kan ik terug naar de topclubs, moet ik me richten op de middenmoot of het rechterrijtje? Ik weet niet wat mijn status is.”