Jaap Stam wordt de nieuwe trainer van Feyenoord

Stam neemt in Rotterdam het stokje over van Van Bronckhorst, die Feyenoord na vier seizoenen gaat verlaten. Nadat de ervaren Dick Advocaat vanwege de negativiteit rond zijn persoon bedankte voor de klus in De Kuip, richtte Martin van Geel zijn pijlen op oude bekende Stam, die de Feyenoord-directeur bij Willem II en Ajax als speler meemaakte.



Als pleister op de wond toucheert PEC een afkoopsom voor Stams tot medio 2020 lopende contract in Zwolle. De zomerse overstap van Stam zal spoedig wereldkundig gemaakt worden omdat PEC wil voorkomen dat de onzekerheid rond de trainer een negatief effect zal hebben op de degradatiestrijd.



De Overijsselse club bivakkeert al het hele seizoen in de gevarenzone en staat voor een cruciale week waarin het AZ, Ajax en Excelsior treft.



Absolute top

Eerder deze week liet Stam al weten een overstap naar Feyenoord, ondanks zijn korte verblijf in Zwolle, serieus te zullen overwegen. "Als Feyenoord echt concreet wordt, zal ik me moeten afvragen hoe vaak zo'n kans voorbij komt", stelde de oud-speler van Manchester United en AC Milan, die ook als trainer de ambitie heeft om in de absolute top en de Premier League te werken.



Daardoor is de directie van PEC Zwolle de zoektocht naar de derde hoofdcoach in een jaar tijd reeds gestart.



Degradatiestrijd

Bij Feyenoord begint de geboren Kampenaar komend seizoen aan zijn derde dienstverband als hoofdcoach. Stam liep in 2017 op een haar na promotie naar de Premier League mis met Reading. De Engelse club ontsloeg hem een jaar geleden, waarna PEC de voormalige verdediger van Ajax, PSV en Oranje in december, als vervanger van de ontslagen John van 't Schip, als hoofdtrainer terughaalde naar de eredivisie.



Stam beleefde een droomstart met een 3-1 zege op zijn nieuwe werkgever uit Rotterdam en overwinningen op Heracles en Utrecht. Doordat de laatste drie wedstrijden slechts één punt opleverden, wacht de nieuwe trainer van Feyenoord de komende maanden nog de zware taak om het eredivisieverblijf van PEC te verlengen.