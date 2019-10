Jaap Stam stopt per direct als trainer bij Feyenoord

Jaap Stam tijdens Ajax-Feyenoord zondag in de Arena. Beeld BSR Agency

De Kampenaar heeft zelf zijn ontslag aangeboden. Feyenoord staat slechts twaalfde in de eredivisie.

Stam trad aan het begin van dit seizoen in dienst bij de Rotterdamse club. Hij kwam over van PEC Zwolle en volgde Giovanni van Bronckhorst op.

De technische staf neemt vooralsnog zijn taken over. De club gaat op zoek naar een oplossing en hoopt deze binnen afzienbare termijn te kunnen presenteren.

Het ontslag van Stam kan niet los worden gezien van de ongeregeldheden die zondagavond plaatsvonden na de verloren wedstrijd tegen Ajax (4-0). Woedende Feyenoordsupporters bekogelden de spelersbus, staken vuurwerk af, gooiden met glas. Spelers probeerden vervolgens met de supporters in gesprek te gaan, maar dat lukte nauwelijks. Er werden onder andere leuzen gezongen als: ‘Werken voor je kankergeld. en ‘Jaap Stam, rot op.’ Er werd ook een hashtag StamOut gestart. Opvallend was dat Stam zich niet liet zien.

Technisch directeur Sjaak Troost betreurt het besluit van Stam. Op de website van de club zegt hij dat de trainer de steun van de directie nog had en dat de spelersgroep met hem verder wilde. ‘Maar als iemand zelf zegt: ik geloof er niet meer in en wil niet meer, dan respecteren we dat en houdt het op. Hoe jammer ook.’

Stam geeft aan dat het geen gemakkelijk besluit is geweest. ‘Ik heb er goed en lang over nagedacht. Mijn uiteindelijke conclusie is dat het beter voor de club, de spelers en mezelf is als ik een stap opzij doe.’ Zondag gaf Stam al aan te gaan nadenken over zijn toekomst in De Kuip. “Die momenten kunnen komen. Het gaat erom dat je perspectief ziet en hoe de spelers op je reageren.”

Feyenoord ging in de Europa League ook al twee keer kansloos onderuit, tegen het Schotse Rangers FC en afgelopen donderdag tegen het Zwitserse Young Boys. Tussendoor was er wel een overwinning op FC Porto. Dat bleek een korte opleving, want drie dagen later volgde een kansloze nederlaag (4-2) bij Fortuna Sittard. Stam zat in totaal achttien duels op de bank bij de Rotterdammers. Van de elf competitieduels werden er drie gewonnen, vijf keer werd het gelijk terwijl drie duels verloren gingen.