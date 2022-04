Jaap Stam over monsterklus Ten Hag: ‘De fans verwachten de titel en de Champions League’

Erik ten Hag. Beeld Getty Images

Een goed begin is het halve werk en daarvoor kan Ten Hag het best zijn periode bij Ajax goed afsluiten. Zondag wacht de bekerfinale tegen PSV, tegen wie daarna ook nog vier punten voorsprong in de titelstrijd wordt verdedigd. Die strijd ligt, nu bekend is dat Ten Hag mondeling akkoord is met Manchester United, ook in Engeland onder een vergrootglas, weet ook Stam.

“Als Ten Hag nog een prijs misloopt, zal de Engelse pers zijn aanstelling niet meteen als een ‘mislukking’ betitelen. Ze houden rekening met wat hij eerder heeft gepresteerd bij Ajax. Maar als United interesse heeft of een grote deal aanstaande is, gaan ze diegene op de voet volgen. Dat zal bij Ajax nu niet anders zijn. Daar zal ook steeds meer Engelse pers aanschuiven om hem te ondervragen over United, ook al wil hij dat niet.”

Stam veroverde rond de eeuwwisseling drie landstitels en één CL-beker met United. De laatste tien jaar zag de oud-verdediger hoe de club een handvol trainers versleet en de onder Sir Alex Ferguson opgebouwde hegemonie verspeelde. Ten Hag moet de Red Devils weer terugstuwen naar de top. Stam schetst de valkuilen voor de coach van Ajax bij de Engelse gigant.

De schifting

“De clubleiding kan aan de voorkant een positief beeld schetsen, maar het is ook belangrijk dat je je verdiept in de groep. Op basis daarvan, en met je eigen filosofie als uitgangspunt, kun je dan bepalen wat je het best kan doen. Grote schoonmaak? Er moet wat veranderen, maar je kunt niet zeggen: deze vijftien moeten weg en deze tien blijven. Er liggen veel grote contracten. Maar een schifting is wel cruciaal voor een frisse wind en succes.”

“Ook de manier van spelen bepaalt het resultaat. Je kunt veel verwachten, maar het wordt lastig als ze niet op de goede plek staan of niet in je systeem passen. Daarom is een trainer nodig die veeleisend is en tot in detail zegt wat er gebeuren moet. Een paar versterkingen horen daarbij. Dat is evident.”

De weerstand

“Tussen de weerstand in Nederland en Engeland zit een wereld van verschil. Ajax heeft in de eredivisie verreweg het grootste budget. Daar wordt een trainer vooral beoordeeld op Europese wedstrijden. In Engeland zijn er wekelijks drie wedstrijden op hoog niveau. Daar komt ook een andere manier van managen en belasten bij kijken.”

“In de Premier League lopen bij elke club goede spelers. Je moet dan ook echt een verschil maken in speelwijze. Het kan lang duren voor je dat bereikt. Als je resultaten boekt, groeit het vertrouwen en kan zoiets ook rap ontstaan. Clubs vragen vaak wel veertig miljoen meer als United aanklopt. Maar met wie je het ook doet, de speelwijze en wat je daarin verlangt van spelers moeten heel duidelijk worden gemaakt.”

De buitenwacht

“De druk is bij United ook vele malen groter. De clubleiding kan wel geduld hebben, maar dat betekent niet dat je ook van de buitenwereld tijd krijgt. Een paar wedstrijden niet winnen en het grote zagen begint. Men verwacht de titel en de Champions League. Dat is onder een nieuwe trainer niet anders.”

“Dat moet je kunnen managen, want alles wordt aangehaald. Privé ook. Paparazzi zijn overal, ook als je even de stad inloopt. Ten Hag is niet het type dat gekke dingen doet. Ze zullen ook letten op hoe hij overkomt. Bij zijn presentatie bijvoorbeeld, zoals destijds met Van Gaal. Ik zou me daar niet te druk over maken. Je moet alleen niet dingen kopiëren. Presenteer je gewoon als jezelf. Als je er langer bent, raak je eraan gewend, maar je moet er wel even doorheen.”

“Supporters van Manchester United zitten overal. Dat was in mijn tijd – zonder social media – al zo. Mijn eerste trainingskamp was in Singapore. Uitzinnige fans stonden van buiten het hotel tot aan de lift achter dranghekken.”

“Dat ook Pochettino in beeld was, is niet gek. Hij heeft al in Engeland gewerkt en ook veel sterren onder zijn hoede gehad. Of Ten Hag zich daardoor dubbel moet bewijzen? Hij moet spelers wel goed overtuigen, ja. Dat kan hij ook. Of hij gaat slagen, is heel moeilijk te zeggen. Wat ik al zei: United is niet zomaar een club.”