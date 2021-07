Italië lijkt beter, maar Spanje heeft nog nooit een halve finale verloren

De Italiaanse spits Lorenzo Insigne in actie tijdens de kwartfinale tegen de Belgen. Hij scoorde de winnende goal. Beeld AFP

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Vanavond staan de twee landen voor de 38ste keer tegenover elkaar. De eerste keer was tijdens de Olympische Spelen van 1920. Spanje won met 2-0 en veroverde daarmee de bronzen medaille. Op de Olympische Spelen van 1928 won Italië in het Olympisch Stadion van Amsterdam de replay in de kwartfinale met liefst 7-1 – om in de halve finale van de latere kampioen Uruguay te verliezen. Pas in 2012 namen de Spanjaarden echt wraak voor deze smadelijke nederlaag (daarover later meer). Ook het laatste duel, in 2017, werd gewonnen door Spanje, met 3-0.

Welk van de twee landen heeft de rijkste (EK-)historie?

Spanje werd driemaal Europees kampioen, in 1964, 2008 en 2012. En een keer wereldkampioen, in de wedstrijd dat Arjen Robben verzuimde Nederland wereldkampioen te maken (2010). Italië kent een rijkere historie wat titels betreft: het werd ‘slechts’ eenmaal Europees kampioen, in 1968, maar wel vier keer wereldkampioen: in 1934, 1938, 1982 en 2006.

Op wie moeten we ons geld zetten?

Italië. Het heeft zijn offday al achter de rug. In de achtste finale werd met moeite en pas na verlenging gewonnen van Oostenrijk. Het won vervolgens overtuigend van België en de teamspirit is meer dan geweldig, gezien het gezoen en geknuffel en gestreel na de redding van Spinazzola op de inzet van Lukaku. Spanje kwam niet echt overtuigend in de halve finale. Het gaf tegen Kroatië een 3-1 voorsprong weg, om pas in de verlenging toe te slaan: 5-3. Tegen tien Zwitsers wist het zich drie kwartier geen raad. Ze zegevierden pas na strafschoppen van de Zwitsers, die daar dan weer geen raad mee wisten. Maar let op: Spanje heeft nog nooit een halve finale op een groot toernooi verloren.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Erg jammer dat Spinazzola zich tegen de Belgen blesseerde, maar bondscoach Mancini roemt niet voor niets het collectief. Al is die Insigne, van die fraaie treffer tegen België, wel heel goed dit toernooi. En bij de Spanjaarden? Het grote talent Pedri scoorde één keer, tegen Kroatië, maar dan wel in eigen doel (‘blundertje’ van de Spaanse doelman Simón). En Morata wil natuurlijk zijn gram halen. Familieleden van de verguisde spits werden bedreigd door woedende supporters. Als Morata scoort, dan scoort hij voor zijn familie en niet voor die gestoorde, hersenloze fans.

Welke wond moet niet worden opengereten in de aanloop naar dit duel?

De finale van het EK van 2012 liep voor de Italianen, met het ‘fenomeen’ Balotelli nog in de gelederen, niet zo goed af. In die wedstrijd werd kansloos met 4-0 verloren van Spanje. Daarmee werd niet alleen die 7-1 uitgewist, er kwam ook een einde aan een vervelende reeks, want tussen 1924 en 2012 had Spanje op geen enkel groot toernooi van Italië weten te winnen. Bovendien voltooide Spanje voor het eerste een bijzondere trilogie: Europees kampioen (2008), wereldkampioen (2010) en weer Europees kampioen. Vanavond kan Italië die smadelijke 4-0 wreken en zo blijft de bloedvete heerlijk actueel.