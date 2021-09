Italiaan Colbrelli troeft Belg Evenepoel af op EK wielrennen

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli heeft bij de EK in eigen land de titel veroverd in de wegwedstrijd. De 31-jarige Colbrelli versloeg in de sprint zijn Belgische medevluchter Remco Evenepoel, na een koers van 179,2 kilometer in en rondom Trente. Het brons was voor de Fransman Benoît Cosnefroy.