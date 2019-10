Is Ten Hag sinds Van Gaal de beste trainer van Ajax?

De supporters van Ajax namen na een sublieme eerste helft van hun ploeg vooral Jaap Stam, de trainer van de tegenstander, op de hak: ‘En Japie nog een jaar’ en ‘Japie Stam is een echte Ajacied.’ Spitsvondig, maar een ode aan Erik ten Hag was meer op zijn plek geweest.

Dat zat er niet in?

Kennelijk niet, hoewel de trainer er goed op staat bij de fans. Hij is misschien gewoon niet zo’n man om voor te zingen. Maar zijn verdiensten voor Ajax zijn groot.

Hoe groot?

Ten Hag is sinds het vertrek van Louis van Gaal – hij nam afscheid in 1997 – cijfermatig de beste trainer van Ajax. Ronald Koeman, Frank de Boer en Peter Bosz gaven de club in de afgelopen twee decennia weer wat kleur, maar Ten Hag heeft Ajax in het volle licht gezet. Dat doet hij uiteraard niet alleen. Vorig seizoen werkte hij met de assistenten Alfred Schreuder, Aron Winter en Richard Witschge, dit seizoen met Michael Reiziger, Christian Poulsen en Witschge.

Er was aanvankelijk twijfel of Ten Hag wel de juiste man op de juist plek was, toch?

Zijn eerste half jaar in Amsterdam was moeizaam. Maar vorig seizoen veroverde Ajax de eredivisie en Europa, met een voetbal om van te smullen. Na de transferzomer hebben de Amsterdammers die lijn doorgetrokken. De Champions League werd bereikt, in Groep H gaat Ajax aan de leiding met Chelsea en in de eredivisie is het gat met achtervolgers AZ en PSV als zes punten.

En met fijn voetbal?

Nog niet elke wedstrijd, maar tegen Feyenoord was het een uur lang genieten. De positiewisselingen bij Ajax, het technisch surplus, de schoonheid van de doelpunten, maar ook de gedrevenheid en de teamprestatie.

Ten Hag staat in de belangstelling van Bayern München. Moet Ajax vrezen voor zijn vertrek?

Directeur voetbalzaken Marc Overmars schiet er niet van in de kramp, zei hij voor de klassieker tegen Fox Sports. “Als er belangstelling is van andere clubs, betekent dat hij het goed doet. We raken niet in paniek. En als zulke grote clubs zich melden: hoe vaak krijg je de kans als speler en als trainer? We kijken altijd verder. Je moet opvolgers altijd in beeld hebben, voor elke sleutelpositie. Maar Ten Hag heeft net zijn contract verlengd.”

De cijfers

AJAX

Andre Onana 7

Sergino Dest 7

Joël Veltman 7

Daley Blind 8

Nicolás Tagliafico 8

Donny van de Beek 7

Lisandro Martínez 6

Quincy Promes 7

Hakim Ziyech 8

Dusan Tadic 6

David Neres 7

Wissels:

Ryan Gravenberch (-) voor Hakim Ziyech (’73)

Edson Álvarez (-) voor Sergino Dest (’82)

Lassina Traoré (-) voor Dusan Tadic (’86)

Feyenoord

Kenneth Vermeer 5

Rick Karsdorp 5

Eric Botteghin 4

Marcos Senesi 5

Ridgeciano Haps 6

Jens Toornstra 6

Leroy Fer 4

Steven Berghuis 5

Luciano Narsingh 5

Nicolai Jørgensen 5

Luis Sinisterra 5

Wissels:

Renato Tapia (6) voor Steven Berghuis (’46)

Sam Larsson (-) voor Leroy Fer (’58)

Lutsharel Geertruida (-) voor Luciano Narsingh (’73)

