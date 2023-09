Is Steijn zelfdestructief of meent hij voldoende steun te hebben voor deze gluiperige aanval op Mislintat?

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 4 voor Maurice Steijn

De puinhoop bij Ajax begint niet op het veld. Wat Steijn na afloop flikte – “De tijd zal leren of er genoeg kwaliteit is” – kan niet door de beugel. Hij voegde eraan toe dat de staf wensen voor nieuwe spelers bij Mislintat had kenbaar gemaakt, maar dat ‘Sven’ zijn eigen keuzes had gemaakt. Inderdaad: zo heeft Sven ook Steijn ingehuurd. “Met een speler als Sutalo kunnen wij natuurlijk goed leven,” zei de trainer ook nog. Alsof hij ooit maar in de buurt van een Kroatische international zou zijn geweest. Die commentaren van Steijn zijn of zelfdestructief, of hij meent voldoende steun te hebben bij anderen binnen Ajax en/of de Telegraaf om deze gluiperige aanval in te durven zetten. Intussen weten alle nieuwkomers bij Ajax dat de trainer hen als tweederangs voetballers beschouwt – met uitzondering van Sutalo. Goed voor de sfeer in de kleedkamer.

Maurice Steijn Beeld Erik Pasman/Pro Shots

