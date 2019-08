Is Perr Schuurs de opvolger van De Ligt? ‘Hij heeft alles mee’

Wie vult bij Ajax de leegte die Matthijs de Ligt heeft achtergelaten? Het vizier was op de Argentijn Lisandro Magallan gericht, ook werd de Mexicaan Edson Alvarez aangetrokken, maar voorlopig is het Limburger Perr Schuurs (19) die zich laat gelden.

Met de medaille van de Johan Cruijff Schaal om zijn nek stond Perr Schuurs na Ajax-PSV de media te woord. De negentienjarige verdediger vertelde niet alleen over zijn sterke wedstrijd, maar ook over het moeilijke eerste seizoen in Amsterdam, waarin hij zich moest aanpassen aan zijn nieuwe omgeving. En over het gesprekje met Sjaak Swart van begin juli, vlak voor het oefenduel met Anderlecht. “Ik kwam meneer Swart op de Toekomst tegen en hij had wat tips voor me.”

Sjaak Swart vindt het mooi dat zijn conversatie met Schuurs bij de speler goed is gevallen. Maar nog belangrijker voor het clubicoon is dat de Limburgse verdediger zich op het veld laat zien. “Want dat heb ik in dat gesprek ook tegen hem gezegd,” zegt Swart. “Hij moest zich meer laten gelden, meer zelfvertrouwen hebben, meer van zich afbijten. Ik kende Perr al langere tijd, via mijn vriend Willy Dullens. Ik zie alle duels van Jong Ajax en volgde hem dan ook met extra aandacht. Maar ik vond hem afgelopen seizoen veel te behoudend spelen. Hij werd daardoor te vaak afgetroefd. Dat vond ik niet goed. En dat heb ik hem ook verteld. Het was allemaal te lief.”

Tiener

Zoals zoveel spelers had Schuurs tijd nodig om te wennen bij Ajax. Niet alleen voetballend, maar ook qua leven veranderde er veel voor de tiener. Van het vertrouwde Limburg naar de hoofdstad. “Een timide jongen in Amsterdam, natuurlijk gaat zoiets niet van de ene op de andere dag.”

Aan het woord is Sjoerd Ars. De huidige technisch manager van Fortuna Sittard was spits van de Limburgse club toen hij de zestienjarige Schuurs bij het eerste elftal zag komen. “En ook toen was Perr geen prater. Maar wel een heel stabiele jongen. Ik stond vaak op trainingen tegenover hem en ik zag hem groeien in zijn spel. Sowieso had hij een gigantische drive en focus om beter te worden. Dat heeft natuurlijk ook met zijn familie te maken.”

Beeld ANP

De ene zus (Demi, 25) is professioneel tennisster, de andere zus (Fleau, 22) handbalt op topniveau, terwijl vader Lambert kan terugkijken op een imponerende handbalcarrière (312 interlands). “De basis is gewoon goed en Perr heeft veel talent,” vervolgt Ars. “Voetballend kan hij nog enorm groeien en afgelopen seizoen is dan ook zeker geen verloren jaar geweest. Vergis je niet, hij ging van de Jupiler League naar de Champions League. Hij oogt nu fysiek sterker, en ik hoorde hem zelf al zeggen dat hij meer van zich afbijt. Heel goed.”

Geduchte concurrent

Met het naderende vertrek van De Ligt was Ajax aan het einde van vorig seizoen al druk met zijn opvolging. Lisandro Magallan kon de vacature gaan invullen, maar de Argentijnse mandekker stelde in de voorbereiding teleur.

Met Edson Alvarez nam Ajax onlangs voor vijftien miljoen euro een centrale verdediger over van Club America. De Mexicaan is nog druk om zijn werkgevergunning te regelen, alvorens op het trainingsveld te verschijnen. In de tussentijd laat Schuurs zien dat hij een meer dan geduchte concurrent is.

“Ik zie Perr sprongen maken en hij is een type dat ervoor gaat,” aldus Swart. “Hij is groot en sterk, heeft alles mee. En ik heb het met hem destijds ook over de verbeterpunten gehad, zoals zijn timing met koppen en manier van verdedigen. Daar werkt hij hard aan.”

En Magallan en Alvarez? “Als je goed speelt, dan moeten die anderen lekker wachten. Zo is het altijd geweest en dat zal niet anders zijn. Perr moet het zelf gewoon elke wedstrijd afdwingen.”