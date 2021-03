Is Johan Cruijff nog van invloed op het Ajax van nu?

Over het Ajax van nu gesproken: Ajax won met 5-0 van ADO Den Haag alsof het niets was. Vijf verschillende doelpuntenmakers; elke tien minuten een goal. De ploeg sluit (na januari en februari) ook de maand maart ongeslagen af. Wie vielen de Branieschoppers op? De vertrekkende Brian Brobbey toonde zich een erg goede Ajaxspits, maar David Endt is toch vooral lyrisch over Devyne Rensch, de jonge rechtsback die overal tegelijk leek te zijn en zijn eerste doelpunt in Ajax-1 liet aantekenen. Endt: “Hij leek wel een zwaluw, zoals hij over het veld fladderde en af en toe bliksemsnel het strafschopgebied binnendook.”

Twee weken geen Ajaxwedstrijd vanwege interlandvoetbal. Dat wordt even wennen, maar volgende week maandag is er wél een nieuwe Branie. Omdat je over Ajax nooit uitgepraat raakt. En over Johan Cruijff nooit uitgelezen. Van de lijvige Cruijffbiografie van Auke Kok verschijnt deze week een nieuwe editie. Via Twitter geeft Branie een exemplaar weg.

