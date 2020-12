Podcast Branie

Is het katerige gevoel bij het Ajax van 2020 terecht?

Het jaaroverzicht van Branie staat in het teken van een transfer: Menno Pot neemt halverwege de presentatie over van Ronald Ockhuysen, die bij Het Parool vertrekt. Met Dick Sintenie en Finn Dekker bespreken Ockhuysen en Pot het Ajaxjaar 2020: was het best goed, of is het katerige gevoel terecht?