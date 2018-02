Is het gebrek aan een scorende spits een probleem voor Ajax?

Kon Huntelaar zijn doelpuntenaantal niet opkrikken zondagmiddag?

Nee, de spits bleef droog staan. Kansen genoeg voor The Hunter, maar het lukte hem maar niet om één van de zwakste keepers in de eredivisie, Mark Birighitti, te passeren.



In Breda boekte Ajax eerder dit seizoen tegen NAC toch de grootste uitoverwinning in de eredivisie?

Klopt. Daar werd het 8-0. Op die avond, 18 november, had Birighitti na een half uur al vijf doelpunten om zijn oren gekregen. Maar ook toen was het niet de wedstrijd van de centrumspitsen. Kasper Dolberg scoorde niet, invaller Huntelaar één keer.



Wie voelde zich zondag wél senang tegen NAC?

Donny van de Beek. Opnieuw. De middenvelder scoorde in Breda al drie keer, nu één keer. Zijn totaal komt op 8 treffers. Daarmee is hij Huntelaar (7) zelfs gepasseerd op de ranglijst. Het tweede Ajaxdoelpunt kwam van David Neres, de derde van Hakim Ziyech.



Wordt dat een probleem voor Ajax: het gebrek aan een scorende spits?

Dat was het zondag zeker. Kasper Dolberg is voorlopig nog herstellende van een blessure, dus het moet van Huntelaar komen.



Je verwacht op zo'n middag, tegen de nummer 16 van de eredivisie, een keer een hattrick van hem. Zoals PSV-spits Luuk de Jong dat zaterdagavond deed tegen PEC Zwolle. Maar de vijf reële scoringskansen waren niet aan Huntelaar besteed.



Bracht dat de zege van Ajax nog in gevaar?

Dat niet echt, maar de tweede helft was wel hemeltergend slecht en saai. Ziyech schoot op de valreep nog een vrije trap raak. De middenvelder, die grossierde in balverlies, werd een paar keer uitgefloten in de Johan Cruijff Arena.



Hij reageerde na zijn doelpunt door met zijn handen een gebaar te maken naar de tribunes van: lullen jullie maar. Dat was een beetje de teneur van de middag.



