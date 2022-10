Is het crisis bij Ajax na het historische verlies tegen Napoli? ‘Er móét iets veranderen’

Het publiek reageerde furieus op de wijze waarop de spelers de wedstrijd leken te ondergaan na de vierde Italiaanse treffer, kort na rust. Ook de trainer moest het bij een deel van de supporters ontgelden. ‘Schreuder rot op,’ werd gezongen. “Ik begrijp de emotie, het hoort bij voetbal. Maar ik moet rustig blijven, met de spelers analyseren wat er is gebeurd. Dat doen we morgen, niet vanavond, dat heeft zo kort na zo’n nederlaag geen zin. Ik heb voetbalinhoudelijk wat te bespreken, maar ook mentaal. Dat we het na de 4-1 niet zo mogen laten lopen. We hebben niet als team op het veld gestaan.”

Dusan Tadic noemde het ‘onmogelijk’ dat Ajax zo’n zware nederlaag voor zijn kiezen kreeg. De grootste nederlaag ooit in Arena. “Dat mag niet, dat kan niet.”

De aanvoerder gaf zelf het slechte voorbeeld, hij kreeg in de 70ste minuut zijn tweede gele (en dus rode) kaart en is er volgende week in de return in Napels niet bij. “Het was al 1-5. Geen stand om een rode kaart te pakken. Een fout. We maakten sowieso te veel fouten voor dit niveau. Napoli is een sterke ploeg, dat wisten we. Ze willen snel spelen, één keer raken, ze hebben een goede opbouw en ze zetten hoog druk. Dat is wat Ajax ook wil, maar Napoli is beter dan wij.”

Oorwassing

De spelers moeten in de spiegel kijken, en eerlijk zijn over wat er fout ging, zei Tadic, die zelf ook zwaar ondermaats presteerde. “Maar we moeten ook ons hoofd omhoog houden, ook al is dat misschien moeilijk, het seizoen is nog lang.”

Het spel van Ajax is de laatste weken stroef. Dat ziet Schreuder ook en het baart hem zorgen. Is het misschien een gebrek aan kwaliteit in de selectie die afgelopen zomer voor de helft is vervangen? “In de eerste weken zag het er juist goed uit, de manier waarop we voetbalden, de uitslagen, maar het wordt er niet beter op. We kunnen hier alleen uitkomen als we karakter tonen, om uiteindelijk weer goed te gaan voetballen.”

Steven Bergwijn wilde zijn gevoelens na de oorwassing niet de vrije loop laten. Of Napoli niet gewoon een maatje te groot was, zoals zijn trainer beweerde? “Misschien vandaag, maar laten we naar onszelf kijken. We moeten de koppen bij elkaar steken. Er móét iets veranderen. Zo’n nederlaag, dat is niet Ajax. Verschrikkelijk...“

Geloofwaardigheid op het spel

Het vertrouwen van de spelers heeft een enorme knauw gekregen. Zaterdag speelt Ajax tegen de nummer laatst van de eredivisie, Volendam. De ploeg heeft resultaten nodig om mentaal op te krabbelen. Tadic en Daley Blind zijn nog altijd de voortrekkers in de selectie, maar ook zij – gewaardeerde internationals bij respectievelijk Servië en Oranje – komen in het huidige Ajax vaak niet of maar moeilijk uit de verf. Een andere aanjager, Davy Klaassen, is zijn basisplaats al kwijtgeraakt.

Alle ogen zijn gericht op Schreuder. Hij zal de ploeg weer aan de praat moeten krijgen na een serie van vier slechte wedstrijden, met de 6-1 van dinsdagavond als absoluut dieptepunt. De open deuren die hij kort na de wedstrijd tegen Napoli intrapte ten overstaan van de media zullen bij zijn spelers geen indruk maken. De trainer zal heel snel een winnende formatie moeten vinden, want ook zijn geloofwaardigheid staat op het spel.

Zo kreeg Schreuder stevige kritiek op het feit dat hij niet ingreep tijdens de dramatisch verlopen wedstrijd. Hij wisselde pas na de 4-1, toen de beslissing was gevallen. Kennelijk heeft hij weinig vertrouwen in zijn bank, waar toch ook dure aankopen als Owen Wijndal en Brian Brobbey zaten en de Argentijnse huurling Lucas Ocampos.

Het was hoe dan ook een sombere conclusie die Schreuder trok aan het eind van een pijnlijke voetbalavond: “De ploeg is op dit moment niet goed genoeg.”

