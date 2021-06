Is er een kans dat de schorsing van Onana lager uitvalt in zijn beroepszaak?

Ajaxkeeper Andre Onana tijdens de eredivisiewedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax. Beeld ANP

1. Waarom is Onana geschorst?

Volgens een verklaring van Ajax voelde hij zich op 30 oktober 2020 niet lekker. De international van Kameroen wilde daarvoor een tabletje nemen en pakte toen onbewust een middel dat zijn vrouw voorgeschreven had gekregen. In zijn urine werd tijdens een zogeheten out-of-competitioncontrole furosemide aangetroffen, een plasmiddel dat snel overtollig vocht afvoert en op de dopinglijst van het Wereldantidopingagentschap (Wada) staat. Onana (25) zegt dat hij dacht aspirine te nemen. De Uefa schorste de keeper voor twaalf maanden.

2. Wat is nu de procedure?

Onana en Ajax zijn na de schorsing in beroep gegaan bij het hoogste sporttribunaal: het Cas. De uitspraak volgt op 2 juni en is in principe definitief. De feiten staan niet meer ter discussie, maar de procedure wordt juridisch getoetst. Een tijdrovende klus. De partijen conformeren zich aan de uitspraak van het Cas.

3. Maken Ajax en Onana een kans?

Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is heel duidelijk: “Ik zie geen juridische grondslagen om de straf lager te laten uitvallen. De dopingregels laten heel weinig ruimte om onder een schorsing van een jaar te gaan. De Uefa heeft al geconcludeerd dat Onana geen intentie tot valsspelen had; dit is de laagste straf die hij met de huidige regelgeving kon krijgen. Wie een dopingovertreding begaat, krijgt altijd een schorsing. De regels zijn rigide. Als je kijkt naar het dopingreglement: is er sprake van een verboden stof? Ja. Hebben we schuld en verwijtbaarheid? Nee. Welke ruimte biedt dan de strafmaat? Minimaal een jaar.”

4. Dus het is een kansloze missie?

Olfers: “Je kunt zeggen dat de schorsing disproportioneel is. De actie is dom, maar Onana gaat van dit middel niet beter keepen. Het is niet prestatiebevorderend, want furosemide is een maskeringsmiddel. Daar valt iets voor te zeggen, maar dit argument vindt geen grondslag in de dopingregels die we kennen. Dopingzaken leggen ze bij het Cas soms liberaler uit dan andere rechtspraakinstanties. Dat is waar Ajax op hoopt. Volgens de regels heb je weinig ruimte, maar het blijft mensenwerk. Ajax kan met hagel schieten, in de hoop dat ze sympathie winnen.”

5. Dit valt dus onder de verantwoordelijkheid van de sporter?

Ja, zegt Olfers. Elke topsporter is verantwoordelijk voor alles wat hij inneemt. “Onana is een beroepssporter en krijgt zijn inkomen uit voetbal. Deze actie betekent kapitaalvernieting voor Ajax. Als voetballer kun je niet zomaar medicatie nemen, het risico is enorm. Dat zie je nu. Onana mag een jaar lang niet trainen en spelen bij de club.”

6. Heeft Onana nog toekomst bij Ajax?

Volgens de technisch directeur van Ajax, Marc Overmars, niet. “We zijn niet voor niets gestopt met de onderhandelingen over een nieuw contract.” Dat contract loopt pas over een jaar af, maar Overmars verwacht dat Onana deze zomer vertrekt. Als zijn dopingschorsing wordt gereduceerd, kan Ajax wellicht nog wat transfermiljoenen voor hem opstrijken.

De club gaat door met Maarten Stekelenburg (38) als eerste keeper. en heeft de ervaren Remko Pasveer (37) van Vitesse aangetrokken als stand-in. Ajax hoopt nog Jay Gorter (21) van Go Ahead Eagles te strikken. Hij zou de doelman van Jong Ajax moeten worden. Overmars wil de 21-jarige Kjell Scherpen verkopen aan het Engelse Brighton & Hove Albion, of anders een seizoen verhuren aan een eredivisieclub om de keeper van Jong Oranje daar verder te laten rijpen.