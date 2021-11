Is dit Ajax beter dan de ploeg van 2019? ‘Het team is nu wat degelijker’

De spiedende blik van Davy Klaassen is prachtig om te zien, dat loeren naar zijn kans. Zodra Dusan Tadic de bal woensdagavond in de extra tijd van de linkerflank naar de rechterkant lepelde, zette Klaassen een versnelling in. In zijn spurt richting het strafschopgebied van Borussia Dortmund hield hij steeds in de gaten wat Antony deed. Precies op het moment dat de Braziliaan zijn actie inzette en klaar was om de voorzet te geven, kroop Klaassen langs zijn tegenstander en kwam volledig vrij voor keeper Gregor Kobel. De middenvelder hoefde alleen maar zijn rechtervoet tegen de bal te zetten.

“Het is fantastisch om daarna die hoek in te rennen, waar een paar duizend van onze supporters zaten. Het was de 3-1, de buit was binnen. Onze bank was leeggestroomd, iedereen dook boven op elkaar. Je beleeft zoiets in een roes. Dit zijn momenten voor het leven.”

Ajax weet dat de buit binnen is. Beeld Pro Shots

In de eerste helft in het Westfalenstadion had Klaassen nog geërgerd toegekeken. Balend van zijn reserverol, maar vooral vanwege het slechte spel van Ajax. “We waren niet vast aan de bal, zoals veertien dagen geleden. Veel slechte passes, waardoor Dortmund kon counteren. Dat is hun kracht. En dan krijg je ook nog een penalty tegen.”

Tikje op de vingers

Er gebeurde veel in het laatste deel van de eerste helft. Het was lange tijd een ontnuchterende avond voor Ajax in Dortmund. In de tot nu toe rimpelloze Europese campagne kregen de Amsterdammers onverwacht een tikje op de vingers. Borussia had zich beter bewapend dan in de heenwedstrijd, zowel tactisch als fysiek. De rode kaart voor Mats Hummels (tackle op Antony) na een halfuur leek alles te veranderen, maar het was juist de thuisploeg die scoorde uit een penalty van Marco Reus. De overtreding van Noussair Mazraoui op Jude Bellingham was licht. “Allebei zwaar bestraft,” vond Ten Hag over de rode kaart en de strafschop.

Haller heeft met een kopbal onder zware druk de belangrijke 1-2 gemaakt. Beeld Pro Shots

Wat de trainer heeft gezegd in de rust? “Dat we het niet meer over de eerste helft moesten hebben, maar hoe we het de tweede helft beter moesten doen, mentaal en tactisch. Zo’n ambiance, daarvan moet je niet in de war raken. Het hoofd koel houden, jezelf organiseren. Dortmund had nooit eerder dit systeem gespeeld. Dat moet je snel herkennen en de formatie neerzetten.”

Coach Erik ten Hag laat zich na afloop even gaan. Hij sprak zijn ploeg in de rust toe en bleef hameren op de organisatie. Beeld REUTERS

Er is nog veel voor verbetering vatbaar; dat is het stokpaardje van Ten Hag. De trainer was blij hoe zijn ploeg zich herstelde na rust. Het was de zeventiende Europese uitwedstrijd onder zijn leiding en daarvan verloor Ajax er in drie jaar maar één: vorig seizoen op Anfield van Liverpool. Voor de tweede keer plaatst zijn elftal zich voor de knock-outfase van de Champions League. Een vergelijking maken met de ploeg die in 2019 de halve finales haalde, vindt hij moeilijk. “Dit team is wat degelijker, gelet ook op het geringe aantal tegendoelpunten dat we krijgen. Het team van toen kon misschien wat verrassender voor de dag komen. Maar vergelijken moet je eigenlijk niet doen.”

Klaassen baalde

Ajax zette het enerverende duel alsnog naar zijn hand, met Klaassen als vervanger van Edson Álvarez. Hij speelde naast Steven Berghuis, de collega die Klaassen al een paar weken op de reservebank houdt. “Natuurlijk baal ik daarvan,” herhaalde Klaassen zijn grieven gisteren nog eens. “En ik heb er met de trainer al een paar keer over gesproken. Dat een andere speler in vorm is, daar heb ik geen boodschap aan. Maar het is simpel: je moet zelf laten zien dat je erin hoort.”

Klaassen was belangrijk bij de omsingeling van Dortmund, die uiteindelijk zou leiden tot de overwinning. De opponent kon het met tien man op het laatst niet meer bolwerken. Klaassen voelde in het veld dat de pijp leeg raakte bij Dortmund. “De bal ging van de ene naar de andere flank. Ze konden het niet meer belopen.”

Antony voor de assists

Antony was drie keer de vrije man, hij leverde drie assists: aan Dusan Tadic (72ste minuut), Sébastien Haller (83ste) en Klaassen (93ste). Vooral de rake kopbal van Haller was van grote schoonheid; zijn zevende goal in zijn vierde Champions Leaguewedstrijd. Ten Hag: “Ik heb altijd gezegd: hij is onverstoorbaar. Hij slaat altijd toe op de momenten die ertoe doen, als de ploeg hem het hardst nodig heeft.”

Klaassen en Antony na de derde goal van Ajax. Beeld AP

De moeizame, maar verdiende zege levert Ajax een plek op bij de beste zestien clubs van Europa. De selectie vierde na afloop een feestje met de meegereisde supporters. Daarna ging het snel huiswaarts met de bus. “Een lange rit,” wist Klaassen. “Maar het zal niet heel ongezellig zijn, denk ik. De muziek gaat wel een tandje harder.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: