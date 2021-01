Is de veelzijdige targetman Sébastien Haller de vele miljoenen van Ajax waard?

Sébastien Haller in actie voor West Ham United. Beeld Getty Images

Met een bedrag tussen de 20 en 22 miljoen euro is de geboren Fransman, die sinds november als international uitkomt voor Ivoorkust, de duurste aankoop in de geschiedenis van de eredivisie - een eer die lange tijd was weggelegd voor ex-Ajacied Miralem Sulejmani (16,25 miljoen euro).

Toch lijkt er bij de recordsom van Haller sprake van ‘korting’. De 26-jarige spits kost de Amsterdammers minder dan de helft van het transferbedrag waarvoor hij in de zomer van 2019 van Eintracht Frankfurt naar West Ham United verkaste (50 miljoen euro).

Scorend vermogen

Een spits wordt natuurlijk in de eerste plaats afgerekend op zijn doelpunten. Goed nieuws voor Haller, want de boomlange aanvaller (1.90) kwam in het merendeel van zijn carrière makkelijk tot scoren.

Tussen januari 2015 en juni 2017 speelde Haller voor FC Utrecht tweeënhalf jaar in de eredivisie, waaronder twee volledige seizoenen onder leiding van trainer Erik ten Hag. Hoewel hij in deze periode slechts één keer in de topvijf op de topscorerlijst eindigde, bleek hij in de Domstad wel het toonbeeld van constantheid. Haller (41 goals) scoorde na Luuk de Jong (44 goals) het meest van alle eredivisiespelers in deze periode.

In 2017 volgde dan ook de stap naar een topcompetitie. Voor zo’n 7 miljoen euro, een tienvoud van wat Utrecht ooit voor hem betaalde aan AJ Auxerre, vertrok hij naar Eintracht Frankfurt. In Duitsland werd Haller in zijn eerste seizoen weliswaar clubtopscorer, maar moest hij met 9 goals in 31 duels nog enigszins op gang komen.

In zijn tweede jaar in Frankfurt verkreeg hij daarentegen de status van topspits. Met Haller in de aanvalspunt beleefde middenmoter Eintracht een succesjaar, waarin het lange tijd meedeed om de Champions League-plekken in de Bundesliga en slechts door een verloren penaltyreeks tegen Chelsea strandde in de halve finales van het Europa League-toernooi.

Met 15 competitiegoals en 9 assists voegde Haller zich in het seizoen 2018-2019 bij een waar eliteclubje in Duitsland. Alleen wereldsterren Robert Lewandowski (Bayern München), Jadon Sancho en Marco Reus (beiden Borussia Dortmund) waren in die Bundesliga-jaargang bij meer doelpunten betrokken dan het totaal van 24 van Haller. Met 5 treffers en 3 assists in 9 duels was hij ook tijdens de Europese run van grote waarde.

Als Utrecht-speler nam Haller het in 2016 tegen Ajax op. Beeld anp

Verrassend creatief

Het gouden jaar in Frankfurt vormt geen uitzondering: Haller laat gedurende zijn loopbaan opvallend veel assists noteren. In elk van zijn seizoenen bij Utrecht was hij goed voor vijf assists. Sterker, in zijn tweeënhalf jaar in de eredivisie zijn er maar vijf spelers die meer kansen voor ploeggenoten creëerden dan Haller (97 kansen in 82 wedstrijden). Opmerkelijk ‘creatieve’ cijfers voor een spits die vooral als diepste aanspeelpunt en afmaker moest fungeren.

Een blik op de beelden van Haller leert al snel waarom hij veel doelgevaar voor ploeggenoten creëert. De grote spits is niet alleen sterk in het vasthouden van de bal, maar ook verrassend behendig wanneer hij de bal aan een diepgaande ploegmaat kan meegeven. De ‘Haller-sleep’, waarbij hij met zijn rug naar het vijandelijk doel de bal met de hak snel doorspeelt, is een beproefd recept gebleken.

Targetman

De komst van Haller biedt het aanvalsspel van Ajax, dat vooral leunt op technische vernuft, een nieuwe smaak. Het voornaamste wapen van de Ivoriaanse Fransman is namelijk zijn fysieke dominantie in de luchtduels.

Als we kijken naar de luchtduelcijfers van spelers in de eredivisie gedurende de tweeënhalf jaar dat Haller in de eredivisie speelde, zien we een alleraardigste kopper op plek drie staan, als best of the rest: Wout Weghorst won liefst 209 luchtduels tussen januari 2015 en juni 2017. Maar Haller behoort tot de hors catégorie qua luchtmacht: met 439 gewonnen luchtduels hoefde hij alleen Luuk de Jong (443) nipt als meerdere te erkennen.

Ook in de fysiek zwaardere topcompetities waar hij vervolgens speelde, gold Haller als ware kopspecialist. Met een gemiddelde van 7,3 gewonnen luchtduels per 90 speelminuten staat Haller op plek vier in het klassement van beste koppers in de grote vijf Europese competities sinds 2017.

Mismatch in Londen

Toch is er een reden dat Haller met een gehalveerd prijskaartje in Amsterdam arriveert. Als duurste aankoop in de clubgeschiedenis kwam hij nooit helemaal uit de verf bij West Ham United. In anderhalf seizoen bij The Hammers kwam Haller tot 10 goals in 48 Premier League-duels. Cijfers die niet slecht zijn voor een doorsnee spits in de zware Engelse competitie, maar die niet passen bij een recordaankoop.

Toch zijn er verzachtende omstandigheden aan te dragen voor het tegenvallen van Haller in Londen. Op 1 januari 2020 nam David Moyes bij het immer onrustige West Ham als manager het stokje over van Manuel Pellegrini, de trainer die vijf maanden eerder nog Haller had binnengehaald als belangrijkste aanspeelpunt in zijn ploeg.

Het verschil in speelstijl tussen de Schotse Moyes, voorstander van lange-halen-gauw-thuis-countervoetbal, en de Chileense Pellegrini, liefhebber van verzorgd balbezitsvoetbal, is gigantisch. Een stijlbreuk die Haller bij West Ham niet te boven kwam. Bij Ajax wordt Haller herenigd met de trainer onder wie hij zijn eerste toptransfer verdiende.