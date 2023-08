Is de nieuwe selectie van Ajax straks een vreemdelingenlegioen? Steijn: ‘Ik zie dat een aantal van hen wel het Ajax-dna bezit’

De onthulling van de muurschildering in de Johan Cruijff Arena. Te zien op de foto zijn de beeltenissen van Marco van Basten en Piet Keizer. Ook Matthijs de Ligt en Patrick Kluivert staan op de mural. Op de foto wordt Menno Geelen geïnterviewd, commercieel directeur van Ajax. Beeld Mariet Dingemans

Het transferbeleid van de Duitse technisch directeur Sven Mislintat levert applaus en boegeroep op. De felste kritiek kwam van oud-Ajacied Marco van Basten, die vindt dat de club in niets meer op Ajax lijkt. “Het is meer FC Amsterdam.”

Woensdagmiddag waren de ogen weer even op de topspits van weleer gericht. Aan de oostzijde van de Johan Cruijff Arena werd een grote muurschildering onthuld. Vier clubiconen van Ajax zijn op de overloop van de tweede ring vereeuwigd door street artist George Adegite uit Zuidoost: Van Basten is een van hen. Piet Keizer, Patrick Kluivert en Matthijs de Ligt zijn de andere drie. Spelers uit de eigen jeugd van de club, met het talent, het zelfbewustzijn en het karakter om uit te groeien tot topvoetballers. Stuk voor stuk waardige representanten van Ajax.

De geest van Johan Cruijff

De grootste van allemaal, Johan Cruijff, is naamgever van het stadion. Zijn geest waart altijd rond bij de club – velen trachten tot op de dag van vandaag naar de club en naar het voetbal te kijken met zijn blik. Onmogelijk, Cruijff was onnavolgbaar. En dat kwam misschien wel het best tot uiting in een van zijn meest typerende uitspraken: ‘Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit.’

Ook Cruijff kon als technisch directeur en trainer van Ajax in de jaren tachtig verrassen met voor anderen onbegrijpelijke aankopen. Van Alistair Dick tot Henny Meijer, van Ronald Spelbos tot Frank Stapleton en van Hans Werdekker tot Petri Tiainen. Cruijff vond dat een aankoop bij Ajax een versterking moest zijn, maar hij had daar zelf niet altijd een gelukkige hand in. Eén ding verwaarloosde hij echter nooit: de jeugdopleiding, die was voor hem heilig.

Kleurrijke selectie

In de huidige selectie is het verschil tussen het aantal spelers uit de eigen school (tien) en die van buitenaf (vijftien) veel groter dan in de jaren tachtig en negentig. Ajax heeft in eigen land veel concurrentie gekregen als het om opleiden gaat. Om met het eerste elftal te blijven presteren – in de eredivisie, maar liefst ook internationaal – zijn veel meer aankopen nodig dan eind vorige eeuw, toen Louis van Gaal de wereld nog kon veroveren met een elftal dat grotendeels op Voorland (destijds het jeugdcomplex) was klaargestoomd.

Het duurde daarna tot 2003 eer Ajax zijn neus Europees weer aan het venster drukte, ditmaal met een selectie die het predicaat vreemdelingenlegioen verdiende, en die met veel compassie – en nog meer gezucht – was samengesteld door technisch directeur Leo Beenhakker.

Ronduit hilarisch is de wijze waarop Hatem Trabelsi in 2001 binnenkwam. De Tunesiër verdiende een contract nadat hij op de van trainer Co Adriaanse geleende voetbalschoenen een proefwedstrijd had gespeeld. Beenhakker zocht een linksbuiten en vond in België de Egyptenaar Ahmed Mido Hossam, die eigenlijk een spits bleek te zijn. En tamelijk onhandelbaar bovendien. De jonge Maxwell, die Beenhakker was opgevallen tijdens een jeugdtoernooi in Groningen, liep stomtoevallig langs zijn kantoor toen het Braziliaanse jeugdploegje waar hij deel van uitmaakte een rondleiding kreeg door de Arena.

Een kleurrijke selectie ontstond er, waarvan ook een Zweed (Zlatan Ibrahimovic), een Roemeen (Cristian Chivu), een Tsjech (Tomás Gálasek), een Amerikaan (John O’Brien), een Zuid-Afrikaan (Steven Pienaar), een Ghanees (Abubakari Yakubu) en een Noor (Andre Bergdølmo) deel uitmaakten. De kern van die ploeg stond in 2003 onder leiding van trainer Ronald Koeman op de drempel van de halve finales van de Champions League.

Bont gezelschap

Mislintat heeft van de huidige selectie van Ajax ook een bont gezelschap gemaakt, met veel verschillende nationaliteiten. Hoe smeed je daar een coherent geheel van? Trainer Maurice Steijn kreeg die vraag woensdagmiddag voorgelegd tijdens de persbijeenkomst in aanloop naar de return tegen Loedogorets donderdagavond. “We laten veel beelden zien van de manier waarop we willen spelen. Ik denk dat spelers als Josip Sutalo en Gáston Ávila zich snel zullen aanpassen. Van de anderen moeten we het afwachten. Maar wat ik nu zie heb ik daar wel vertrouwen in. Ik zie dat een aantal van hen het Ajax-dna bezit, zoals dat wordt genoemd.”

Wat dat Ajax-dna is volgens Steijn? “Individuele kwaliteit, vooral ook aan de bal, bravoure, vóóruit durven verdedigen, spelen voor de winst.” Zoals gezegd: de geest van Johan Cruijff waart rond bij Ajax. “Natuurlijk krijg je dat mee als je hier werkt,” zegt Steijn. “Niet elke dag misschien, maar ik heb van de week een kop koffie gedronken met good old Sjaak Swart en dan gaat het ook snel over Cruijff. Zijn invloed op Ajax en later Barcelona, en op voetbal in het algemeen, is enorm. Cruijff heeft zoveel mensen geïnspireerd en beïnvloed. Dat hoor je nog steeds wanneer zijn voormalige pupillen, als ik ze zo mag noemen, zoals Frank Rijkaard en Marco van Basten, over voetbal en over Ajax praten.”

Geen dubbele agenda

De kritiek van Van Basten op het beleid van Ajax jaagt Steijn geen schrik aan. “Marco heeft vooral zijn Ajaxhart laten spreken. Ik ken hem als een onafhankelijke geest, zonder dubbele agenda. Ik hoop dat wij zijn zorgen kunnen wegnemen, met goed en sprankelend voetbal, en met een team dat meedoet om de prijzen.”

De eigen jeugd van de Ajaxopleiding zal Steijn niet vergeten. In algemene zin zei hij daarover: “Talenten moeten wel klaar zijn voor die stap, maar dat geldt ook voor het elftal. Als het elftal nog niet stabiel is, kun je jonge spelers ook kapotmaken.”

Aan Steijn de taak om dat elftal zo snel mogelijk stabiel te maken. Sutalo, Ávila, aanvaller Chuba Akpom en Georges Mikautadze zijn tegen Loedogorets nog niet inzetbaar. Steven Berghuis is grieperig en mist het duel mogelijk ook.

