Is de aan Twente verhuurde Danilo de Ajax-spits van de toekomst?

Danilo maakte al 11 goals en 4 assits in het shirt van FC Twente. Beeld BSR Agency

“We vonden Danilo nog niet goed genoeg voor Ajax 1 en te goed voor nog een jaar in Jong Ajax. Bij een club als FC Twente en met een goede trainer als Ron Jans kan hij zich verder ontwikkelen.” Directeur voetbalzaken Marc Overmars was voorafgaand aan Ajax - FC Twente (1-2) duidelijk over de gedachtegang die deze zomer leidde tot het besluit om Danilo dit seizoen te verhuren.

Dat het goed gaat met de Braziliaanse aanvaller in Enschede moge duidelijk zijn. Danilo Pereira da Silva, voetbalnaam Danilo, is met 11 goals en 4 assists bij meer treffers betrokken dan welke andere speler in de eredivisie dit seizoen. Waardoor de vraag natuurlijk rijst: is Danilo inmiddels wél goed genoeg voor Ajax 1?

Diepte-specialist

Danilo kwam in augustus 2017, kort na zijn 18de verjaardag, over van Santos voor een transferbedrag van 2 miljoen euro. Na een jaartje wennen bij de Onder 19 van Ajax en twee seizoenen bij Jong Ajax (24 goals in 42 duels) is dit verhuurjaar bij FC Twente dus zijn eerste seizoen op het hoogste niveau.

Met 11 goals en 4 assists is hij op zijn 21ste wel meteen met afstand de effectiefste jongeling in de competitie. De enige andere twee spelers van 21 jaar of jonger die dit eredivisieseizoen bij minstens tien treffers betrokken waren, spelen bij Ajax: Lassina Traoré (7 goals, 4 goals) en Antony (6 goals, 7 assists).

Als we de 15 goals terugkijken waarbij hij dit seizoen betrokken is, valt al snel op waar Danilo op zijn allerbest is: in de omschakeling. 4 keer scoorde hij vanaf de penaltystip dit seizoen, liefst 5 van zijn 7 andere treffers vielen uit tegenaanvallen met minder dan 5 passes. Elk van zijn 4 assists leverde hij ook af op omschakelingsmomenten.

Danilo’s explosiviteit is een van zijn grootste wapens. Onderstaande situatie, voorafgaand aan een assist tegen PEC Zwolle, is illustratief voor zijn kwaliteiten. Bij een balverovering op de helft van de tegenstander zoekt Danilo razendsnel de diepte op, en is hij ook nog eens handig met de timing van zijn sprints in de diepte. Zo duikt hij veelvuldig achter de defensieve lijn op.

Danilo sprint weg in de diepte. Beeld FOX Sports

Niet alleen op countermomenten valt Danilo’s functionele snelheid op. Ook bij langduriger balbezit gebruikt de 21-jarige spits zijn versnelling om op de gunstigste plekken vrij te komen. Bij zijn laatste competitietreffer, op bezoek bij VVV, is er geen ruimte om hem weg te steken met een dieptepass. Alsnog komt Danilo een paar tellen later vrij om een voorzet vanaf de flank binnen te schieten, omdat hij met zijn explosiviteit simpelweg op de plekken kan komen waar hij wil zijn.

Danilo gebruikt zijn explosiviteit. Beeld FOX Sports

Neusje voor het juiste schot

Dat Danilo’s naam bovenaan de topscorerslijst prijkt, is te danken aan wat hij doet nadat hij met zijn snelheid is vrijgekomen. De jonge Braziliaan schiet makkelijk, snel en fel.

“Je moet schieten, anders kun je niet scoren,” zei een zekere voetballegende ooit. Een les die Danilo in zijn oren heeft geknoopt. Want nog indrukwekkender dan zijn 11 competitietreffers is zijn totaal van 48 schoten. In de eredivisie kwamen tot dusver alleen Steven Berghuis (55 keer) en Oussama Tannane (51) tot meer doelpogingen dan de jonge Braziliaan. Maar waar zowel de Feyenoorder (25 keer) als de Vitesse-uitblinker (8) minder dan de helft van de schoten binnen het strafschopgebied loste, komt ruim driekwart van de doelpogingen (38) van Danilo van binnen de zestien. De jonge spits komt dus niet alleen tot veel schoten, maar ook tot goede schoten.

Danilo’s vermogen om soepeltjes vanuit de dribbel te schieten valt elke wedstrijd wel een keer op. De huurling is een bijzonder aardige dribbelaar voor een speler die er in de eerste plaats staat voor zijn schoten en goals. PSV’s tienertalent Noni Madueke (1,6) is de enige centrumspits die dit eredivisieseizoen tot een hoger wedstrijdgemiddelde van geslaagde dribbelacties komt dan Danilo (1,4).

Verbeterpunten

Buiten een uitzondering-op-topniveau als Karim Benzema of Robert Lewandowski bestaat er niet zoiets als een complete centrumspits in het hedendaagse voetbal. Iedere scorende specialist kent wel een spelfacet waar hij mee worstelt. Toch lijkt het de opdracht voor Danilo in de tweede seizoenshelft om zijn spel iets completer te krijgen.

De dingen waarin Danilo uitblinkt - diepgang, tot schoten komen, versnellen via dribbels - vallen meteen op. Zijn mindere kanten zijn pas zichtbaar op detailniveau.

Met zijn geringe lengte van 1 meter 74 zal Danilo nooit uitgroeien tot een targetman, zoals zijn voormalige (en toekomstige) ploeggenoot Traoré. Toch zou hij tot een betrouwbaarder aanspeelpunt kunnen uitgroeien, als hij het leert aan te durven om de bal iets langer bij zich te houden. Momenteel kaatst Danilo de bal doorgaans (te) snel door, op techniek.

Onder een tactisch gedisciplineerde trainer als Erik ten Hag valt er voor een jonge aanvaller vooral speelminuten te verdienen door ook de mouwen op te stropen op momenten dat de bal niet in de ploeg is. In defensief opzicht moet Danilo nog stappen zetten. Hoewel het logisch is dat Danilo vaak loert op opportunistische momenten, als hij met zijn snelheid kan counteren, kan hij na de winterstop met gedisciplineerd druk zetten laten zien dat hij klaar is voor serieuze minuten bij Ajax in het seizoen 2021-2022.