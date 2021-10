Is dan echt álles goed aan Ajax?

Daarbij proberen ze, ondanks de euforie, toch ook kritische vragen op te werpen. Hoe kwam het dat Ajax in beide wedstrijden niet goed startte? Moet de relatieve dissonant Ryan Gravenberch niet eens een tijdje ‘banken’? En wat betekent die glorieuze avond tegen Borussia Dortmund nou werkelijk? Hoe zou dit Ajax zich houden tegen Europa’s allersterkste clubs?

“In de openingsfase tegen PSV speelde Ajax erg chaotisch,” zegt Dick Sintenie, “maar juist in die fase heb ik enorm genoten van mannen als Tadic en Blind. Het was alsof zij in het oog van de orkaan speelden. Ze vonden rust en brachten die gaandeweg ook over op de rest van de ploeg.”

En zo komt Branie, met een omweg, toch weer uit bij loftuitingen. De reddingen van Pasveer, het steeds betere spel van Haller. Er zijn ook zó veel dingen goed aan Ajax, op het moment...

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

