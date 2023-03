Is Ajax klaar voor de Klassieker? ‘De gretigheid en motivatie zijn zichtbaar’

Steven Bergwijn en interim-trainer John Heitinga tijdens Excelsior-Ajax op 29 januari. Beeld GERRIT VAN KEULEN/ANP

De uitslag van de Klassieker zal zijn schaduw vooruitwerpen, en de kampioensrace misschien wel een beslissende wending geven. Hoewel vier ploegen dicht bij elkaar staan. Het verschil tussen koploper Feyenoord en nummer vier PSV is slechts zes punten. Na 25 speelronden is de top 4 dezelfde als vorig seizoen, maar de rangschikking is anders. Ajax, de uiteindelijke kampioen, was een jaar geleden koploper met 60 punten, gevolgd door PSV (58), Feyenoord (52) en AZ (51). Ajax heeft nu vijf punten minder dan toen, Feyenoord zes punten meer.

Heitinga weet wat de kracht is van Feyenoord. “Vooropgesteld, ik denk dat ze met Arne Slot een heel goede trainer hebben. Hij heeft een hecht team gesmeed. Spelers strijden voor elkaar, vormen een eenheid. Als je het elftal per positie bekijkt: dat hebben ze knap bij elkaar gescout.”

In januari eindigde de Klassieker in De Kuip in 1-1, met doelpunten van Igor Paixão en Davy Klaassen. Ajax zakte daardoor naar de vijfde plaats op de ranglijst. Vier dagen later volgde de 1-1 in de thuiswedstrijd tegen Volendam, en onmiddellijk na het laatste fluitsignaal het ontslag van Alfred Schreuder. Onder interim-trainer John Heitinga is Ajax bezig met een inhaalslag: er werd zeven keer op rij gewonnen in de eredivisie. Winst op Feyenoord, zondag, brengt Ajax terug aan kop in de eredivisie, op doelsaldo weliswaar.

Gretigheid en motivatie

Ajax is in vorm, althans, een flink aantal spelers is opgeveerd na de trainerswissel. Er is duidelijkheid, er is plezier, er wordt gewonnen. Ook Steven Bergwijn, die een tijdje wanhopig tegen zichzelf knokte, heeft de smaak te pakken. “Dat heeft Stevie vooral zelf gedaan,” zegt Heitinga. “Ik kende hem niet toen ik aan deze klus begon. Ik ben het gesprek met hem aangegaan, gevraagd waar hij tegenaan liep, en hoe wij hem konden helpen. Dat heeft ook te maken met de samenwerking met de back achter hem, Owen Wijndal, en de manier waarop spits Dusan Tadic speelt. Daar moet Bergwijn op anticiperen. Maar ik heb vooral benadrukt: het komt, geloof erin, blijf hard werken. Die gretigheid en motivatie zijn zichtbaar. Hij is een speler die beslissend kan en moet zijn.”

Heitinga heeft als speler van Ajax nooit een Klassieker verloren. Die ene keer dat dat wel gebeurde, zat hij op de reservebank. De jonge trainer durft Ajax best tot favoriet uit te roepen. “Ik ga er vanuit dat wij er klaar voor zijn. De eigen fans kunnen ons hopelijk net die tien procent extra geven.”

Voor een wedstrijd tegen Feyenoord hoef je niemand op te laden, weet Heitinga. Vraag is wel hoe een speler met de spanning omgaat. “Het is een grote wedstrijd, daar komen andere dingen bij kijken. Dat probeer ik met mijn eigen ervaring over te brengen.” De trainer wil zelf ook genieten van zijn eerste Klassieker als trainer. “En dat genieten is eigenlijk al begonnen na de wedstrijd vorige week tegen Heerenveen. Dan krijg ik de analyses van Feyenoord, dan maken we met de staf een wedstrijdplan en daarop gaan we gericht en tactisch trainen. Ondertussen voel je al de hele week in de stad, en op de club, dat deze wedstrijd extra lading heeft.”

De ambitie en gedrevenheid spatten er vanaf bij de interim-trainer. Hij heeft Ajax in korte tijd weer smoel gegeven. Of deze periode voor hem naar meer smaakt? “Als je op deze stoel zit, wil je het liefst blijven zitten. Maar dat is niet aan mij. Ik ben gevraagd om mijn cluppie te helpen tot het eind van dit seizoen. Daarna gaan we in gesprek, eerder kan natuurlijk altijd. Maar wat ik doe is me voorbereiden op de volgende wedstrijd: van dag tot dag, van training tot training.”

Knopen doorhakken

Ajax heeft nog meer knopen door te hakken. De club wil voor het eind van deze maand een directeur voetbalzaken aanstellen, en de vacature van de vertrokken Danny Blind in de raad van commissarissen moet worden vervuld.

Heitinga heeft de opdracht meegekregen Ajax terug de Champions League in te loodsen, het liefst als kampioen. Lukt dat niet, zal de clubleiding financieel niet op de rem trappen, vertelde algemeen directeur Edwin van der Sar in Voetbal International: “We zijn een van de gezondste clubs van Europa. Vier jaar geleden zijn we overgestapt op een Champions Leaguebegroting. De salarissen zijn enorm omhoog gegaan, maar we hebben wel steeds Champions League gehaald en spelers op een goed niveau verkocht. Financieel zijn we daardoor nog altijd enorm weerbaar. Ondanks de coronacrisis, die een forse impact heeft gehad.”

De halfjaarcijfers spraken boekdelen: de verkoop van spelers zoals Antony dos Santos, Lisandro Martínez (Manchester United) en Sébastien Haller (Borussia Dortmund) zorgde voor een recordresultaat uit transfers van ruim 117 miljoen euro. Het leverde de club een winst op van 76 miljoen euro.

