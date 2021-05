Is Ajax de eredivisie ontgroeid?

Spoiler alert: ze vinden het alle drie maar onzin. Ajax doet het goed, maar neemt ook grote risico’s. Voor de toekomst zijn er weinig garanties.

Dat maakt het heden natuurlijk niet minder glorieus: de 35ste landstitel is met overmacht veroverd. In de officiële kampioenswedstrijd speelde het dappere FC Emmen een halfuur goed mee, maar scoorde Ajax er toch weer oogstrelend op los. Dick Sintenie zat op de perstribune en zag de onwerkelijke kampioenshuldiging in de lege Johan Cruijff Arena: “Dat was een beetje een trieste bedoening natuurlijk. Hoewel het ook wel weer grappig was om te zien: geen fans om gek mee te doen, dus de spelers gingen maar onderling gek doen.”

Branie belicht de hoofdrolspelers: de jonkies Timber en Rensch, die in de kampioenswedstrijd een doelpunt meepikten. Verloren zoon Davy Klaassen, die wéér scoorde, en wéér op aangeven van de man die altijd speelt, nooit verzaakt, nooit geblesseerd is en onwaarschijnlijke statistieken kan overleggen: aanvoerder Dusan Tadic. Die spelers zullen allemaal bij Ajax blijven,” zegt Thijs Zwagerman. “Ajax is niet het Bayern München van Nederland, maar het fundament voor volgend seizoen is wel heel stevig.”

Ajax en Branie zijn nog niet klaar met dit seizoen: zondag aanstaande wacht de Klassieker.

