Irene Schouten doet rustig aan, maar wint wel: ‘Ik moet me niet heel druk gaan maken’

Irene Schouten in actie op de 5000 meter tijdens het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf. Beeld ANP

Twee bussen vol ‘Irenesupporters’ zijn van Wervershoof naar Friesland gereden, in de hoop op snelle tijden van hun favoriete schaatsster. Irene Schouten moest ze teleurstellen. “Want ik weet al: die supergoede tijden, die ga ik nu niet rijden.”

In topvorm is ze nog lang niet, zegt ze zelf, maar ze wint wel. Ze is bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker op zaterdag de snelste op de 3000 meter en een dag later op de 5000 meter. Tussendoor wint ze in Enschede ook nog een marathon. De winst in de massastart laat ze aan teamgenote Marijke Groenewoud. Alleen de 1500 meter valt tegen: daarop komt ze niet in de buurt van de zege en plaatst ze zich niet voor de komende wereldbekercyclus. Ze kan er niet echt mee zitten.

Natuurlijk is ze beter gewend, qua vorm en qua tijden, maar het is eind oktober en voor Schouten tellen de WK afstanden in maart pas echt. Verwijzingen naar vorig seizoen, met de drie olympische titels in Peking en haar wereldtitel allround in Hamar, zijn er voortdurend. Zo ontvangt ze op het podium de door schaatsbond KNSB uitgereikte prijs voor Schaatsster van het Jaar 2021-2022. Met het bronzen beeldje meldt ze zich daarna bij de pers, waar ze vertelt over de gesprekken die ze nog altijd voert met andere schaatsiconen over de impact van zo’n seizoen.

Extra lange vakantie

Zaterdag in Enschede bijvoorbeeld, met Gianni Romme. “Die zei ook: in Nederland is het eigenlijk not done om een sabbatical te nemen. Je hebt natuurlijk te maken met sponsors, maar hij zei: het is helemaal niet erg om het wat rustiger aan te doen na een heel zwaar jaar.”

Aan een sabbatical heeft Schouten niet gedacht na al dat goud van vorig seizoen. Wel aan een extra lange vakantie en aan het afgaan van alle kermissen. Ze deed het allebei niet. Kennelijk is ze toch te gretig om de teugels helemaal te laten vieren.

De boodschap van haar coach bij Team Albert Heijn Zaanlander was ook duidelijk. Jillert Anema vertelde haar dat hij niet één meervoudig olympisch kampioen kent die het jaar daarna goed heeft gereden. “Toen dacht ik wel: daar ga ik verandering in brengen.” Tegelijkertijd is ze geduldig en realistisch. “Dit is het seizoen dat het niet zo erg is als ik iets minder rijd. Ik heb vorig seizoen een zwaar jaar gehad, ik moet mij nu niet heel druk maken.”

Meest gelauwerde schaatser

Door het ontbreken van de met liesklachten kampende Kjeld Nuis en het afscheid van Ireen Wüst en Sven Kramer is ze dit weekeinde met afstand de meest gelauwerde schaatser op het ijs van Thialf. Terwijl Wüst op zaterdagmiddag in haar nieuwe rol als talentenbegeleider van TalentNed door de gangen van het stadion loopt en Kramer op de tribune met Erben Wennemars keuvelt, zit Schouten een beetje in tijdsnood. Ze heeft weer een ouderwets vol programma. Ze hoopt de marathon in Enschede nog te redden, maar er stapte ook een vrouw van de dopingcontrole op haar af. “Gelukkig kon ik meteen plassen. Daar heb ik soms wat moeite mee, maar er stond nu blijkbaar zoveel druk op, dat ik wel moest.”

Het ritje naar Enschede is ook met het oog op later. “Gewoon nog een extra training voor aan het einde van het seizoen,” legt ze uit. “Nu veel rondes in mijn benen en dan aan het einde van het seizoen steeds sneller worden en in maart pieken.”

Na die marathon komt ze pas om half twaalf ’s avonds weer thuis. Voor ze naar bed gaat, slijpt ze haar schaatsen nog. De volgende dag in Thialf ziet ze voor de derde dag op rij dat alle mobieltjes nog steeds op haar zijn gericht.