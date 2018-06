Invoering videoarbiter in eredivisie in gevaar

'Het mogelijke uitstel is een direct gevolg van het vastlopen van onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden voor bedoelde arbiters,' laat de KNVB weten.



In maart van dit jaar werd besloten om videoarbitrage in te voeren, onder meer in de eredivisie. De KNVB heeft de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de BSBV, de belangenvereniging voor scheidsrechters.



'Er is de scheidsrechters een pakket van arbeidsvoorwaarden aangeboden. Dit pakket is na herhaaldelijk overleg en verregaande tegemoetkoming aan hen, afgewezen door de BSBV,' legt de KNVB uit.



Breekpunt

Volgens de voetbalbond is het belangrijkste breekpunt in de onderhandelingen de eis van de BSBV om invloed te hebben op het aanstellingsbeleid.



'De belangenvereniging claimde voor alle betrokken videoscheidsrechters een minimumaantal aanstellingen, inclusief de daaraan gekoppelde voorwaarden. Werkgever KNVB kon daarmee niet akkoord gaan, en staat erop op basis van kwaliteit te kunnen benoemen per wedstrijdronde en heeft daarom de onderhandelingen stopgezet.'



Vacatures uitschrijven

De KNVB beraadt zich over andere scenario's. De voetbalbond gaat nu vacatures uitschrijven en vervolgens videoscheidsrechters aannemen en, indien nodig, opleiden. 'Het doel blijft om bij de start van de competitie in de eredivisie te kunnen werken met deskundige, goed opgeleide videoscheidsrechters en een professionele invulling te geven aan de totale wedstrijdleiding.'



De VAR zou volgens plan komend seizoen actief moeten zijn bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, de competitie in de eredivisie, de play-offs en in een deel van het toernooi om de KNVB-beker, inclusief de finale.